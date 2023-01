How I Met Your Mother : le personnage préféré des fans de retour dans le spin-off, une énorme théorie confirmée ?

Barney est-il le père de Sophie ?

Après que le média américain a rappelé que Barney était né en 1975 et que Sophie était née en 1992, ce qui voudrait dire que Barney l'aurait eu à 17 ans alors même qu'il est censé avoir perdu sa virginité à 23 ans, TVLine a demandé si on pouvait donc faire une croix sur cette théorie. Réponse du duo ? "Oui, on le peut". Si les créateurs ont admis que Ted aurait effectivement pu se mélanger dans son récit durant HIMYM et ainsi confondre quelques dates, Isaac Aptaker a promis que le but avec cette intrigue était tout autre : "On n'est pas en train de raconter une histoire de père ado". Il l'a ensuite précisé, "Au regard de l'âge de Lori [la mère de Sophie], ça deviendrait vite une histoire assez inconfortable".

Un sentiment partagé par Elizabeth Berger, qui a de son côté assuré que les dates se suffisaient de toute façon à elles-mêmes pour ne pas croire à l'impensable : "Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un mathématicien, il suffit juste d'être un fan d'HIMYM, pour avoir la même conclusion que vous". Bref, même si ça paraît miraculeux au regard de son historique sexuel, Barney n'a donc pas d'enfant caché à New York.

La nouvelle vie de Barney bientôt dévoilée

Mais alors, à quoi peut-on s'attendre avec l'arrivée de Barney s'il n'est pas lié à Sophie ? Le duo a déclaré qu'il faudra attendre les prochains épisodes pour en savoir plus. En revanche, il a tout de même accepté de confesser que les fans ne seront pas déçus par ce qu'il apportera à l'écran.

"A chaque fois que l'on parle de ramener un personnage du gang d'origine, on veut que ça serve deux choses : donner quelques informations sur ce qu'il se passe dans leur vie actuelle, ce qu'ils font, où ils en sont..., mais aussi que cela ait un impact sur l'histoire d'HIMYF, que ça permette d'envoyer l'un de nos personnages dans une nouvelle direction", ont rappelé les showrunners. Et visiblement, en plus de nous dévoiler sa nouvelle vie de jeune papa, Barney aura bien "un impact majeur sur l'histoire de la saison". Reste à savoir comment et pour quelles conséquences...