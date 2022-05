How I Met Your Father (Disney+) : quels sont les liens (et les différences) avec How I Met Your Mother ?

Quelles différences ?

Evidemment, la série a aussi réussi à se distinguer de How I Met Your Mother. Voilà comment :

Une Sophie version âgée

Dans la série originale, on voyait les enfants de Ted et le personnage racontait son histoire en voix-off, doublé par le regretté Bob Saget. Dans How I Met Your Father, on ne voit pas le fils de Sophie mais bien la version âgée du personnage : elle est jouée par Kim Cattrall (Samantha dans Sex and the City).

4 pères potentiels (à moins que...)

On a mis des années et des années avant de savoir qui était la mère des enfants de Ted. Mais dans le spin-off, il y a déjà 4 pères potentiels : dès la fin du pilote, Sophie dit clairement que le père de son fils se cache parmi les quatre personnages masculins vus dans l'épisode, à savoir Jesse, Sid, Charlie (Tom Ainsley), le copain British de sa coloc Valentina, et Ian (Daniel Augustin). A moins que ce ne soit qu'une feinte...

Plus de diversité

Ce n'était pas la fête côté diversité dans HIMYM mais le spin-off change ça avec des personnages d'origines différentes et une héroïne lesbienne.

Les 10 épisodes de How I Met Your Father sont disponibles sur Disney+.