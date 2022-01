Mort de Bob Saget : les stars rendent hommage à l'acteur de La Fête et la maison et How I Met Your Mother

Quelques jours après la disparition de Betty White, le monde des séries vient de perdre une autre de ses légendes. Alors qu'il était en tournée aux USA afin d'y présenter son nouveau spectacle, le comédien Bob Saget a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel au Ritz-Carlton d'Orlando en Floride ce dimanche 9 janvier 2022 à l'âge de 65 ans. Pour l'heure, les circonstances de ce décès ne sont pas encore connues, mais la police locale a déjà pu confirmer qu'il n'y avait aucune trace de drogue ou de possible acte criminel dans la pièce.

Un acteur de séries mémorable

Si son nom ne vous dit peut-être rien, son visage et sa voix devraient en revanche vous rappeler énormément de bons souvenirs tant Bob Saget a fait le bonheur de la télévision pendant plus de quatre décennies. Et parmi ses rôles les plus mémorables, il est difficile de ne pas mentionner celui de Danny Tanner, ce père de famille veuf entouré d'une famille haute en couleurs dans la comédie La fête à la maison (Full House en VO) diffusée entre 1987 et 1995. Un rôle tellement important dans sa carrière qu'il l'a retrouvé avec plaisir dans son reboot intitulé La fête à la maison : 20 ans après produit par Netflix entre 2016 et 2020.

Autre rôle marquant de sa filmographie, celui de Ted dans How I Met Your Mother. En effet, si Bob Saget n'est jamais apparu à l'écran, c'est bien lui qui prêtait sa voix au fameux Ted du futur qui racontait sa formidable histoire à ses enfants. Une performance uniquement vocale mais tout aussi emblématique que celle de Josh Radnor pour ce personnage !

Enfin, en plus de plusieurs apparitions géniales dans des séries comme Entourage, Louie, Super Fun Night ou encore Shameless, Bob Saget a également été à la tête de deux courtes comédies, à savoir Un père peut en cacher un autre (Raising Dad) entre 2001 et 2002, et Surviving Suburbia en 2009.

Nombreux hommages à Bob Saget sur les réseaux sociaux

Une disparition aussi inattendue que tragique qui a tout logiquement donné lieu à une multitude d'hommages sur les réseaux sociaux. Quelques minutes seulement après l'annonce de son décès, ses nombreux partenaires de jeu rencontrés au fil des années ont en effet tenu à le saluer et se remémorer l'importance de l'acteur dans leur vie.

John Stamos (La fête à la maison), l'un de ses plus proches amis, a confessé être dévasté par la mort du comédien, "Je suis brisé. Dévasté. Je suis complètement sous le choc. Je n'aurais jamais plus un ami comme lui. Je t'aime tellement Bobby", tandis que Candace Cameron Bure (La fête à la maison) et Kat Dennings (Raising Dad) ont chacune loué les incroyables qualités du comédien. "Je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas de mots. Bob était l'un des meilleurs êtres humains que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Je l'aimais tellement" a écrit la première, tandis que la seconde a révélé, "Mon dieu, Bob Saget ! L'homme le plus adorable. J'ai été sa fille à la télé pendant une saison et il a toujours été si gentil et protecteur. Je suis vraiment désolée pour sa famille".

De son côté, Josh Radnor - qui partageait son rôle de Ted avec lui dans How I Met Your Mother, n'a lui non plus pas caché son émotion tant Bob Saget aura bouleversé sa vie, "Il a été "ma" version plus âgée et sage pendant 9 ans dans HIMYM. Il était l'homme le plus gentil, adorable, drôle et toujours présent. La personne la plus agréable avec qui être. J'avais un véritable syndrome de l'imposteur quand HIMYM a débuté (...) et quand j'ai rencontré Bob dans les studios au tout début, il m'a complimenté sur ma performance et m'a dit combien il m'étudiait pour s'assurer d'avoir la meilleure performance vocale. Cet homme, que j'avais adoré suivre à la télé pendant des années, m'a soutenu, m'a fait comprendre que j'avais le droit d'être ici et de jouer ce personnage. Je ne pourrais jamais exprimer à quel point ses mots ont été importants pour moi."