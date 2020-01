Hornet la Frappe répond au message d'excuses de Fianso

Les choses se seraient-elles apaisées entre Hornet la Frappe et Fianso ? Si les deux rappeurs ont collaboré ensemble dans le passé et sont amis depuis plus de 6 ans, ils n'étaient pas en très bons termes ces derniers mois. En cause ? Un enregistrement audio d'une conversation privée de Sofiane, dans laquelle il insultait Hornet la Frappe pour avoir fait un featuring avec Lacrim sur le son Rolls. Contrairement à Booba et Lacrim qui ont réagi sur les réseaux sociaux, Hornet La Frappe a tenu à régler ça en interne. Sauf que Fianso n'a pas répondu à ses appels.

Fianso s'excuse auprès de Hornet La Frappe

Il n'a alors pas eu d'autres alternatives que de profiter de son passage dans l'émission Planète Rap pour interpeller son ancien pote : "Je veux qu'il vienne me le dire en face. Il m'a insulté devant la France entière, il m'a même pas donné un coup de fil. J'attendais des excuses, j'attendais un appel". En colère, il lance : "Je suis pas un mec qui parle dans le dos. j'ai travaillé avec certaines personnes, j'ai donné de l'amour, on a fait des projets ensemble pour qu'à la fin ça m'insulte de fils de p*te parce que je fais un featuring avec untel". Un message entendu par l'interprète de Khapta, qui a réagi sur Instagram : "J'aurais dû t'appeler bien avant. Smah pour tout ça mon reuf. Tu mérites pas ces mots. T'es un bon et on se sait. On se prend pas la tête entre nous... Force la peuf et respect aux frères d'Epinay".

Il lui répond sur Skyrock

Des excuses auxquelles il a répondu sur Skyrock : "Quand hier je lui ai parlé, c'était la seule façon pour l'atteindre, pour au final lui montrer qu'il part en couilles. Je sais que la personne que j'ai connu c'était pas ce qu'il a reflété jusqu'à aujourd'hui. Donc ces excuses là, je sais qu'il les aura fait il y a 5 ans ou 6 ans. Donc au final, il a fait ce qu'il avait à faire, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant quand t'insultes ma daronne, c'était la moindre des choses que je pète un plomb." La hache de guerre est-elle enterrée ? Il semblerait bien : "Maintenant l'histoire continue", conclut-il. Enfin une histoire qui finit bien, contrairement à Booba et Kaaris...