Hornet la Frappe règle ses comptes avec Fianso, le rappeur lui répond et calme le jeu

Oubliez Booba VS Kaaris, un nouveau clash entre plusieurs rappeurs français a éclaté en novembre dernier. En cause : la fuite en novembre dernier d'une conversation téléphonique de Sofiane avec un inconnu. On entend le rappeur parler de Booba, Lacrim et Hornet la Frappe. Après avoir dit que "Lacrim c'est son petit, c'est le petit à Booba", il s'attaquait à Hornet La Frappe et assurait ne plus être en contact avec lui depuis son featuring sur le son Rolls. Booba réagissait alors en écrivant sur Instagram : "Pas de grands pas de petits que des z'hommes [sic]". Un message retweeté par Lacrim.

En colère contre Fianso, Hornet La Frappe le clashe

C'est désormais au tour de Hornet la Frappe de réagir, profitant de son passage dans l'émission Planète Rap pour faire la promotion de son nouvel album intitulé "Ma ruche" qui sortira ce vendredi 31 janvier 2020. Il explique ne pas avoir réagi avant parce qu'il voulait "régler ça en interne". Sauf qu'il n'a eu aucune réponse de Fianso, qui ne répondait pas à ses appels.

Visiblement très énervé, il n'a pas apprécié que Fianso s'attaque à sa mère : "Je voulais dire que Hornet La Frappe n'est pas un fils de p*te. Je suis pas un mec qui parle dans le dos. j'ai travaillé avec certaines personnes, j'ai donné de l'amour, on a fait des projets ensemble pour qu'à la fin ça m'insulte de fils de p*te parce que je fais un featuring avec untel". Hornet la Frappe l'incite à assumer ses propos et à les lui dire IRL : "Je veux qu'il vienne me le dire en face. Il m'a insulté devant la France entière, il m'a même pas donné un coup de fil. J'attendais des excuses, j'attendais un appel".

Sofiane s'excuse

Un appel entendu par l'interprète de Khapta, qui a finalement présenté ses excuses en story Instagram. "J'aurais dû t'appeler bien avant. Smah pour tout ça mon reuf. Tu mérites pas ces mots. T'es un bon et on se sait. On se prend pas la tête entre nous... Force la peuf et respect aux frères d'Epinay" écrit-il, taguant Hornet La Frappe. Ce dernier va-t-il lui pardonner ?