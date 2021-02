Hilona (Les Princes) et Julien Bert : elle a posté la photo tant attendue pleine d'espoir

Julien Bert et Hilona vont-ils se remettre en couple ? Les internautes l'espèrent, mais pour le moment, l'ex-candidate de 10 couples parfaits 2 n'arrive pas à choisir entre son coeur et sa raison. Son choix est encore plus compliqué depuis que Julien Bert lui a adressé une magnifique déclaration dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 : "Ce n'est pas un magnifique montage vidéo de notre relation d'avant qui va changer ce qu'il s'est passé après. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Bien sûr qu'il y a encore énormément d'amour, mais il y a énormément de rancoeurs et de haine", a réagi Hilona après le beau discours de son ex.

"La décision d'y mettre un point final m'est difficile"

Lors de sa déclaration dans l'émission de W9 au moment de la diffusion de leurs fiançailles, Julien Bert a aussi fait une demande spéciale à l'influenceuse : "Si au fond de toi, il y a encore de l'amour et de l'espoir, ne serait-ce qu'une seule chance pour nous deux, mets simplement une photo de nous sur tes réseaux sociaux." Depuis, leurs abonnés sont en pleine impatience et en plein suspense : Hilona a-t-elle posté la photo tant attendue sur Instagram ? La réponse est... oui, enfin ! Pour info, elle l'a publiée quelques heures après sa mise au point en vidéo.