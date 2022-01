Heuss l'Enfoiré en garde à vue pour violences conjugales après la publication d'une photo sexy de sa compagne ?

Heuss l'Enfoiré en garde à vue ?

Le 1er janvier 2022 de Heuss l'Enfoiré ne se serait pas très bien déroulé. Comme le rapporte Le Point, le rappeur de 29 ans dont le vrai nom est Karim Djeriou aurait été placé en garde à vue pour le premier jour de l'année. Une info qui n'a cependant pas été confirmée par son avocat pour le moment. Le site du magazine dévoile tout de même les circonstances de cette arrestation. La police aurait débarqué au domicile du rappeur dans le 17ème arrondissement de Paris. C'est la compagne de celui qui a lâché les titres Moulaga avec Jul et N'en revient pas avec Gradur qui aurait contacté les forces de l'ordre et se serait "plainte aux policiers de coups et de gifles" qui auraient été portés par l'artiste à son encontre. La police aurait précisé que la jeune femme "reproche à son compagnon d'avoir diffusé une photo de ses fesses sur les réseaux sociaux sans son consentement.".

Une bagarre aurait éclaté

Une altercation qui se serait ensuite transformée en bagarre puisque la demoiselle se serait défendue. Le médecin aurait validé deux jours d'incapacité totale de travail pour le chanteur qui aurait été blessé au visage par du charbon à chicha. Selon Le Point, la compagne du rappeur n'aurait pas encore "confirmé ses déclarations dans une plainte" et n'aurait pas été examinée par un médecin.

On rappelle que Heuss L'enfoiré reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.