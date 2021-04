Hawaii 5-0 : Daniel Dae Kim (Chin Ho) revient sur son départ et le manque de soutien des acteurs

Son départ au terme de la saison 7 de Hawaii 5-0, au côté de Grace Park, avait surpris les fans de la série. Pourtant, comme l'a confié Daniel Dae Kim - l'interprète de Chin Ho Kelly, cette décision était inévitable. Et pour cause, alors qu'il possédait une place aussi importante que le reste du casting dans les histoires, la production avait refusé de le mettre sur le même pied d'égalité que ses partenaires en lui accordant notamment un salaire à leur hauteur.

Daniel Dae Kim victime d'une injustice sur la série

Une certaine injustice ressentie par l'acteur, qui avait pourtant fait quelques sacrifices au début de la série afin de lui permettre d'exister. Auprès de Variety, il a en effet déclaré, "Il y a une chose qui n'a jamais été révélée, c'est l'importante baisse de salaire que j'ai acceptée au moment de signer pour Hawaii 5-0 en provenant de Lost. Ca a été une baisse drastique [vis-à-vis du contrat qu'il avait à l'époque], qui n'a jamais été récupérée [avec les renouvellements de contrat]".

Or, là où Daniel Dae Kim avait été obligé de baisser son salaire et n'avait jamais eu le droit à des augmentations en accord avec sa place dans la série, ses camarades comme Alex O'Loughlin et Scott Caan n'ont jamais connu de tels problèmes, à tel point que la différence de salaire entre eux est rapidement devenue "très significative".

Aussi, c'est en jugeant cette situation anormale pour une série portée au même niveau par son casting, qu'il a tenté de se battre à l'époque, "Mon but était de nous mettre sur un pied d'égalité. Prouver que nous étions bien une série d'ensemble comme ce que je pensais que l'on était [et comme le projet qu'on lui avait vendu], et ainsi me permettre de revenir au niveau salarial que j'avais sur Lost. Je trouvais cette position raisonnable".

Pas de réel soutien des autres acteurs

Malheureusement, alors que Grace Park avait des envies similaires de son côté, ce qui aurait dû alerter la production sur l'importance de ce sujet et motiver le reste du casting à se mobiliser pour eux (comme ce qu'ont notamment fait les acteurs de The Big Bang Theory), Daniel Dae Kim n'a pas pu compter sur le soutien de ses anciens partenaires dans ce combat.

Résultat, là où dans la série tous les personnages étaient soudés et se soutenaient les uns les autres, la réalité en coulisses était bien différente, "Je pense que, dès que vous avez un ensemble d'acteurs, les objectifs de chacun sont uniques et individuels. Donc c'est difficile pour moi de dire s'ils étaient collectivement des alliés là-dedans. Mais je sais que la façon dont les choses se sont déroulées à la fin a changé ma relation avec eux".

Des révélations qui cassent un peu le côté famille de Hawaii 5-0. La réalité fait toujours mal.