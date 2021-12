Hatik déçu par la mort d'Apash dans Validé ? "Je m'imaginais faire plusieurs saisons"

Hatik ne voulait pas quitter Validé après la saison 1

Invité de l'émission En Aparté sur Canal+, Hatik est revenu sur son parcours dans la série Validé et plus particulièrement sur la mort d'Apash, son personnage, au terme de la saison 1. Interrogé par la journaliste sur son état d'esprit au moment de découvrir le scénario, le rappeur a confessé, "Je m'en doutais, mais est-ce que je redoutais [cet épilogue] ? Je ne le dirais pas comme ça".

Bien évidemment, il ne l'a pas caché, la découverte de cette tragédie ne lui avait pas forcément fait plaisir à l'époque, "Je me suis dit, 'C'est relou', parce que je m'étais attaché au personnage, que je m'imaginais faire plusieurs saisons avec." Celui qui s'est récemment autorisé un feat avec Wejdene l'a rappelé, il se sentait bien au sein de ce projet, "C'était tellement une expérience humaine incroyable que je n'avais pas envie de me dire 'Put*in dans un an ils vont repartir, mais je ne serais pas là'".

Le rappeur comprend la décision de Franck Gastambide

Malgré tout, n'allez pas croire qu'il est en colère d'avoir été remplacé par Laeti dans la saison 2. Au contraire, Hatik "ne regrette pas" cette fin aujourd'hui et il est même désormais "persuadé que c'était la meilleure chose à faire". Après avoir tout de même rappelé que ce n'était pas son choix de partir aussi rapidement, "C'est pas moi qui décide. C'est Franck [Gastambide, le créateur] qui prend cette décision", l'artiste a salué le courage et la vision du papa de la série.

"Il m'a avancé des arguments que très rapidement j'ai compris. A savoir, 'Qu'est-ce que tu veux raconter de plus ?' Et c'est le cas" a-t-il dans un premier temps déclaré. Puis, il l'a ajouté plus loin, "Refaire aussi bien que la saison un, de par la puissance du scénario, c'était quasi impossible. Peut-être qu'en prestation j'aurais été meilleur, mais si l'histoire elle est moins bien... T'as raconté l'ascension d'un rappeur, qu'est-ce que tu veux raconter ? La décadence ? Ca donne moins envie de rêver."

De quoi indirectement mettre la pression sur les épaules des auteurs pour la saison 3 qui sera, normalement, toujours portée par Laeti...