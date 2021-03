Hatik en interview : "La notoriété est pesante, mais il faut vivre avec"

Hatik : album "Vague à l'âme", Diam's, notoriété... le rappeur se confie (Interview)

Après ses mixtape "Chaise pliante" et "Chaise pliante II" et le succès de ses morceaux Angela et La Meilleure, Hatik dégaine son tout premier album "Vague à l'âme", porté par le single A la mélanie, en hommage à Diam's. PRBK a eu l'occasion d'interviewer le rappeur pour en savoir plus sur son opus, son succès, mais aussi sa vision de la célébrité : découvrez les confidences de l'interprète d'Apash dans Validé.