Harry Potter, Wonder Woman, le Joker... Face au covid, nos héros la jouent masqués pour une pub

Harry Potter, Wonder Woman, le Joker... Ils montrent l'exemple

Le combat contre le coronavirus continue. Alors qu'après une anecdote de Daniel Radcliffe, vous ne verrez plus la saga Harry Potter de la même façon, le célèbre sorcier a montré l'exemple dans une pub. Dans cette vidéo WarnerMedia pour Ad Council (une organisation à but non lucratif américaine qui produit, distribue et promeut des annonces d'intérêt public), vous pouvez y voir Harry Potter (Daniel Radcliffe) et Voldemort (Ralph Fiennes) masqués, lors du fameux combat dans Harry Potter et les Reliques de la mort 2ème partie. Et ce ne sont pas les seuls personnages cultes de Warner à s'être montrés avec un masque pour lutter contre la Covid-19.

Les super-héros et "vilains" de DC Comics aussi ont joué le jeu, comme Wonder Woman (Gal Gadot) ou encore Flash (Ezra Miller) dans des extraits de Justice League, Harley Quinn (Margot Robbie) dans une vidéo de Birds of Prey, mais aussi le Joker (Joaquin Phoenix ) dans le film éponyme dont la fin laisse une question en suspens. Côté méchants, on retrouve aussi le clown Grippe-Sou alias Pennywise en VO (Bill Skarsgård), qui se fait aussi surnommé "Ça" dans les films Ça : chapitre 1 et Ça : chapitre 2 (adaptés des livres de Stephen King).

Sans oublier Bilbon Sacquet (Martin Freeman) dans la franchise Le Hobbit, Adonis Creed (Michael B. Jordan) dans la saga Creed, Max Rockatansky (Tom Hardy) et Imperator Furiosa (Charlize Theron) dans Mad Max : Fury Road, Néo (Keanu Reeves) dans Matrix, Docteur Denfer (Mike Myers) dans Austin Powers dans Goldmember, Rick Blaine (Humphrey Bogart) et Ilsa Lund (Ingrid Bergman) dans le classique du cinéma Casablanca... Tous ont mis un masque dans cette pub géniale pour rappeler aux Américains (et aux autres), l'importance de porter un masque en cette période de pandémie de coronavirus. Le spot publicitaire se termine d'ailleurs par : "Mask Up America".

"Nous espérons qu'en voyant certains de nos personnages préférés masqués, nos fans suivront le mouvement"

"Nous espérons qu'en voyant certains de nos héros et personnages préférés masqués, nos fans suivront le mouvement. Le port d'un masque est une mesure simple que nous pouvons tous prendre pour nous montrer et soutenir nos communautés pendant cette période difficile" a ainsi expliqué Dennis Williams, chargé de la responsabilité sociale des entreprises de WarnerMedia, à Deadline. "WarnerMedia est fier de participer à l'éducation et à l'information de nos fans sur l'importance du port du masque pendant cette pandémie" a-t-il ajouté.

Lisa Sherman, présidente et directrice générale du Ad Council, a précisé : "Nous sommes très reconnaissants à l'équipe de WarnerMedia pour son engagement à éduquer les américains sur l'importance de porter un masque facial pour se protéger et protéger leurs familles contre la Covid-19". "Nous savons que les masques faciaux restent l'un des moyens les plus efficaces de se protéger contre le virus" a-t-elle rappelé, "et nous sommes vraiment reconnaissants à Warner d'avoir prêté son talent et ses films emblématiques pour soutenir ce message essentiel".