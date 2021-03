Harry Potter : Millie Bobby Brown devient la nouvelle Hermione dans un Deepfake impressionnant

La célèbre saga cinématographique Harry Potter connaitra-t-elle un jour un reboot ? Si la question a de quoi inquiéter au premier abord tant cette franchise portée par Daniel Radcliffe est culte et indémodable, elle n'en reste pas moins légitime. Après tout, on sait qu'Hollywood adore refaire ce qui a déjà été fait afin de gagner toujours plus d'argent.

Millie Bobby Brown devient (presque) Hermione

Et visiblement, une partie du public semble déjà prêt à affronter cette éventualité. En effet, l'internaute Jarkan (spécialisé dans les Deepfakes sur YouTube) a récemment profité de son temps libre pour imaginer l'actrice Millie Bobby Brown en tant qu'Hermione à la place d'Emma Watson.

Un sacrilège ? Oui, totalement. Néanmoins, force est de constater que le résultat du montage vidéo est à la fois bluffant (la technologie qui permet d'installer le visage de quelqu'un sur celui d'un autre se perfectionne de jour en jour) et convaincant. Si la star de Stranger Things est désormais trop vieille pour incarner la Hermione des débuts, cette vidéo nous prouve finalement qu'elle ne ferait pas tâche en remplacement d'Emma Watson en cas de suite.

Bon, on vous rassure tout de même, cela ne risque pas d'arriver. Alors que la possibilité d'un nouveau film adapté de la pièce de théâtre L'Enfant Maudit grandit de plus en plus, Emma Watson reste la mieux placée pour reprendre ce rôle. Contrairement aux rumeurs, elle n'a pas arrêté sa carrière, et surtout, cette nouvelle histoire mettrait en scène un trio Harry/Hermione/Ron plus âgé, ce qui correspond justement à la star de La Belle et la Bête.