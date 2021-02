Emma Watson : sa carrière d'actrice en pause pour fonder une famille ?

Little Women (Les filles du Docteur March en VF) sera-t-il le dernier film d'Emma Watson ? C'est la question qui inquiète ses fans. D'après la rumeur du moment, la comédienne d'Harry Potter et La Belle et la Bête aurait décidé d'arrêter sa carrière afin de se consacrer à sa vie de couple avec Leo Robinton.