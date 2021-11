Harry Potter : découvrez quel acteur aurait dû jouer Dumbledore à la place de Michael Gambon

Deux Dumbledore différents chez Harry Potter

Ce n'est pas un secret, Albus Dumbledore a connu deux interprètes différents durant la saga cinématographique Harry Potter (2001 - 2011) adaptée des romans de J.K. Rowling. Si c'est l'acteur Richard Harris qui avait été choisi pour ce rôle par le réalisateur Chris Columbus dès le lancement de la franchise, celui-ci est malheureusement décédé à l'âge de 72 ans à la suite du tournage du film La chambre des secrets.

Une disparition tragique qui a bouleversé toutes les équipes à l'époque et qui a donc obligé les producteurs à lui trouver un remplaçant. Or, là où Michael Gambon fait aujourd'hui l'unanimité auprès des fans grâce à sa performance incroyable dans la peau du célèbre sorcier et directeur de Poudlard, le comédien n'était pourtant pas leur premier choix.

Michael Gambon n'était pas censé reprendre le rôle

Auprès de TheWrap, Chris Columbus - qui a réalisé L'école des Sorciers et La Chambre des secrets avant de produire Le Prisonnier d'Azkaban, a au contraire révélé qu'une autre star du cinéma avait été envisagée pour ce personnage. De qui s'agissait-il ? De Peter O'Toole, inoubliable interprète de Lawrence d'Arabie et 8 fois (!) nommé aux Oscars durant sa longue carrière. Décédé en 2013, on avait notamment pu le voir dans les films Casino Royale, Troie ou encore Venus, ainsi que dans la série Les Tudors.

Un choix cohérent au regard de son talent et validé par la famille de Richard Harris, mais qui n'a finalement jamais abouti. "C'était évidemment une tragédie quand Richard Harris est décédé, a dans un premier temps rappelé le cinéaste. Je me souviens d'une chose intéressante. Alfonso Cuaron (réalisateur du Prisonnier d'Azkaban) et moi avions rencontré Peter O'Toole afin de lui proposer de jouer Dumbledore. Et il était prêt à l'accepter."

Mais alors, pourquoi cette collaboration n'a-t-elle jamais vu le jour ? L'émotion était tout simplement trop forte pour l'acteur, "Comme Richard était son meilleur ami, il a finalement considéré que c'était un peu trop intrusif d'un certain point de vue et il a alors décidé de ne pas jouer le rôle".