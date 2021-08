Harry Potter : Daniel Radcliffe contacté par des producteurs pour un nouveau film ?

Quelques semaines après Tom Felton, qui révélait être prêt à reprendre son rôle de Drago dans un nouveau film Harry Potter, Daniel Radcliffe a récemment confessé ne pas être contre un reboot. Et s'il ne pouvait pas reprendre son rôle d'Harry, il se verrait bien jouer Sirius ou Lupin cette fois.

Daniel Radcliffe contacté par des producteurs d'Harry Potter ?

Une déclaration qui n'est logiquement pas passée inaperçue et qui a donc motivé un animateur de la radio SiriusXM à lui demander s'il avait eu des retours après ses propos, "Même si vous plaisantiez durant votre interview, combien de temps après la mise en ligne de ce podcast un producteur a-t-il attendu pour savoir si vous étiez réellement sérieux ?"

Malheureusement, alors que des rumeurs laissent entendre que Warner Bros serait effectivement intéressé à l'idée d'adapter au cinéma la pièce de théâtre Harry Potter et L'enfant maudit, Daniel Radcliffe a assuré qu'aucun producteur n'était venu le voir pour lui parler d'un potentiel nouveau projet, "Non, ça n'est pas arrivé. (...) Je n'ai jamais été contacté par qui que ce soit au sujet de possibles futurs films Harry Potter".

Aucun projet en cours, mais...

Selon lui, sa précédente interview était trop axée sur l'humour pour mener des dirigeants à une réflexion sérieuse en coulisses, "Si je me souviens bien, la question était, de façon hypothétique, de savoir quel autre personnage j'aurais aimer jouer dans la saga". Aussi, même si ses propos ont beaucoup fait parler, Daniel Radcliffe estime qu'ils ont en réalité pris plus d'ampleur qu'ils n'auraient dû, "Sincèrement, c'est toujours bien plus amplifié dans les médias que ce qu'il se passe en réalité."

Néanmoins, rassurez-vous, des motifs d'espoir existent. Malgré cette triste précision, "Je ne pense vraiment pas [qu'un nouveau film] soit quelque chose en cours de préparation", il est conscient que ses prises de parole répétées seront forcément entendues à un moment donné ou à un autre, "Evidemment, maintenant que j'ai dit tout ça, ils vont certainement me contacter. Je viens d'apporter le truc moi-même". Surtout, il n'a jamais déclaré être contre un tel projet. Et c'est bien là le plus important...