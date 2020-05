Harry Potter 6 : pourquoi la scène des funérailles de Dumbledore n'est pas dans le film ?

C'est en 2009 qu'est sorti au cinéma le film Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, sixième volet de la saga portée par Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Un volet très important de l'histoire puisque c'est à la fin de ce dernier que meurt Dumbledore, le directeur de Poudlard. Une scène dont on a toujours du mal à se remettre...

La scène de la mort de Dumbledore a été modifiée

Cette scène avait d'ailleurs fait polémique chez les fans des livres de J.K. Rowling lors de la sortie du film en salles. Pourquoi ? Car la mort du mentor d'Harry Potter a été modifiée dans le film. Non seulement la bataille entre les mangemorts et l'Ordre du Phénix (connue sous le nom de bataille de la tour d'astronomie dans les livres) a été supprimée mais en plus, les circonstances autour de la mort de Dumbledore qui a été joué par deux acteurs au cours de la saga, sont différentes. Dans le livre, Dumbledore immobilise Harry avec un maléfice du Saucisson ce qui l'empêche d'intervenir puis le recouvre de la cape d'invisibilité. Drago désarme le directeur mais c'est finalement Rogue qui le tue. Dans le film, Harry n'est pas du tout immobilisé par un sort et aurait pu intervenir à tout moment, chose qu'il ne fait pas.

Pourquoi les funérailles ont été supprimées du film

Autre chose qui a énervé certains fans : l'absence des funérailles du directeur de Poudlard. Pourtant, elles étaient bien prévues à l'origine mais le réalisateur David Yates a finalement décidé de les supprimer. Dans le cadre de la promotion du Studio Tour, The Making of Harry Potter, le réalisateur s'était expliqué sur ce choix et avait donné ses raisons : "Cette scène était présente puis supprimée, puis présente puis supprimée. C'était une question de rythme. Dans le script, vous aviez la mort de Dumbledore qui est un moment très fort et émouvant. Puis vous aviez cette scène dans la Grande salle très austère, ça nous semblait conclure le film. Et puis ces funérailles étaient moins sur l'homme et plus sur le côté pompeux de la cérémonie, on se sentait moins connecté. Rythmiquement, ça n'allait pas. J'adore cette scène, c'est une très belle scène du livre mais ça n'allait pas dans le film" a-t-il confié à Hypable.