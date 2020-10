Harry Melling (Harry Potter) méconnaissable : l'ex-Dudley se confie sur sa perte de poids bénéfique

Sa perte de poids et le fait que les fans ne le reconnaissent pas, c'est une "bénédiction"

Le comédien a expliqué à People que sa perte de poids a commencé quand il a eu 18 ans. "Je pense que c'était une chose inconsciente quand ça a commencé à arriver. Je suis allé à l'école d'art dramatique à 18 ans et c'est un peu là que le poids a changé, pas pour un besoin majeur de mon côté, mais c'est juste quelque chose qui est arrivé" a-t-il indiqué, "Et j'ai fait beaucoup de choses depuis l'école d'art dramatique, j'ai fait beaucoup de théâtre".

Et pour Harry Melling, cette métamorphose lui a permis de ne pas être reconnu dans la rue par les Potterheads et donc d'être tranquille, et aussi de décrocher d'autres rôles dans des films variés. Il vit d'ailleurs cette perte de poids comme une "étape" qui a été une "bénédiction" pour sa carrière : "Je pense que l'une des bénédictions de ce genre d'étape de ma vie a été le fait que je n'ai pas été reconnu. J'avais ce passé, de faire partie des films, mais j'avais aussi l'impression d'avoir eu l'opportunité de provoquer en quelque sorte un nouveau départ, ce qui, à mon avis, est utile".

Il enchaîne les films sur Netflix et au ciné

Mais que devient donc Harry Melling depuis la fin de Harry Potter ? Il a tourné dans deux gros films Netflix : The Old Guard avec Charlize Theron et Le Diable, tout le temps avec Tom Holland et Robert Pattinson. Il a aussi joué dans la série Le jeu de la dame avec Anya Taylor-Joy, également sur Netflix.

"J'espère que les gens ne s'ennuieront pas de me voir" sur Netflix a-t-il confié avec humour au même média, "Mais honnêtement, c'est juste une belle et étrange coïncidence que, malheureusement, les gens ne puissent pas sortir et qu'ils se fient donc à Netflix. C'est donc un événement vraiment étrange et merveilleux, le fait que ces films et séries aient toutes eu cette étrange vie COVID presque".

En dehors de la célèbre plateforme de streaming, il est aussi apparu dans la mini-série La Guerre des mondes sur TF1. Et sur grand écran, Harry Melling était dans les films The Lost City of Z de James Gray avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson et Tom Holland ou encore La Ballade de Buster Scruggs de Joel et Ethan Coen. En 2021, il est aussi attendu dans la nouvelle version de Macbeth de Joel Cohen avec Denzel Washington et Frances McDormand.