Grosse panique dans TPMP, un homme débarque sur le plateau pour un pari : Hanouna en colère, "Qu'est-ce que tu viens me faire chi*r ?"

Ce que craignait Cyril Hanouna en décembre dernier est malheureusement en train de se confirmer. Après avoir accepté de donner la parole à un spectateur lors d'une émission de Touche pas à mon poste, qui était venu pour se faire connaître en rappant et réclamer un poste de chroniqueur, il n'est désormais plus rare de voir un membre du public tenter une incursion sur le plateau pour faire le buzz.

Un spectateur débarque sur le plateau de TPMP

Dernier exemple en date ? L'émission de ce jeudi 5 janvier 2023. A l'occasion d'un nouveau débat lancé avec son équipe au sujet de la récente action de militants écologiques qui ont décidé de peindre à leur façon les façades de Matignon et Bercy à Paris, un spectateur un peu spécial a forcé le passage pour se rendre au côté de l'animateur.

Une situation qui a choqué tout le monde malgré la réaction rapide de la sécurité, mais que Cyril Hanouna - fidèle à lui-même et conscient de l'importance d'éviter un drame / bad buzz en direct, a rapidement désamorcé en demandant aux vigils de la laisser venir, "pas de violence !", et en tendant le micro à cet invité mystère.

"Ca peut partir en cacahuètes"

De quoi s'attendre à une réaction intelligente de sa part et peut-être donner une autre dimension au débat en cours ? Pas du tout. Celui qui s'est présenté sous le nom de Jordan Mourot a simplement déclaré vouloir "donner de l'amour à Cyril", avant d'annoncer son objectif aussi ridicule que le nouveau choix de carrière de Cristiano Ronaldo : "Je veux dire que je souhaite être le premier Youtubeur de France d'ici 2026".

Une idiotie parfaitement inutile que n'a pas manqué de critiquer le présentateur de TPMP, visiblement saoulé de voir son programme être autant interrompu : "Qu'est-ce que tu viens me faire chi*r? Tu as mis la sécurité en panique". Il l'a ensuite rappelé, le plateau de l'émission n'est pas en mode open-bar : "Je vous explique l'histoire, c'est qu'après, tout le monde le fait. Forcément, c'est une tannée. (...) Je le dis pour les téléspectateurs, ne le faites pas parce que, là, ça s'est bien passé, mais sinon, ça peut partir en cacahuètes".

Un simple pari gênant avec Manu Levy

Devant ce malaise au moins aussi palpable que celui de Delormeau face à Miss France quelques jours plus tôt, le spectateur a finalement reconnu que son geste était en réalité le fruit d'un pari passé avec Manu Lévy, l'animateur du 6/10 sur NRJ. Et sans surprise, malgré un certain soulagement, Hanouna a ri jaune devant cette confession en repensant au mauvais exemple donné et à la tournure que la situation aurait pu prendre.

"Tu as failli te faire défoncer. Manu du 6/10, il est marrant sur NRJ, Manu Lévy, on t'embrasse mon chéri. Mais lui il a failli se faire défoncer pour toi, a-t-il expliqué face à la tension de ses gardes du corps. Le gars est sympa, il voulait être Youtubeur, il va avoir des dents en moins". Et dire qu'on n'était hier que le 5 janvier. L'année s'annonce longue...