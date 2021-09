Grey's Anatomy saison 18 : Teddy et Owen enfin heureux, Maggie et Winston "amoureux" cette année

Le couple Maggie et Winston célébré cette année

Qui dit rentrée dit retour des séries. Ainsi, c'est le 30 septembre 2021 que ABC débutera la diffusion de la saison 18 de Grey's Anatomy aux USA. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, après une saison précédente compliquée à l'hôpital, la faute notamment à l'épidémie de Covid-19, les nouveaux épisodes devraient être plus joyeux.

Auprès de TVLine, Meg Marinis - productrice exécutive, a en effet assuré que l'amour sera au rendez-vous et que les scénaristes, pour une fois, ne devraient pas s'amuser à torturer le coeur des médecins. "Quand Maggie et Winston vont revenir de leur lune de miel, ils apparaîtront vraiment amoureux et heureux d'être ensemble, et de travailler ensemble." Elle l'a promis, après avoir vécu un début de relation difficile à cause de la distance, le duo aura le sourire cette année, "Nous allons définitivement célébrer ce couple".

Teddy et Owen enfin heureux

Des couples heureux dans Grey's Anatomy ? C'est vraiment possible ? A priori, la réponse est oui ! Preuve que les miracles existent, Teddy et Owen devraient également avoir cette chance. Là où les deux amants ont connu de nombreux problèmes par le passé, les deux médecins devraient ENFIN réussir à aller de l'avant.

"Ils vont débuter la saison plus forts que jamais, a confessé Meg Marinis. Ils ont tous les deux grandi énormément depuis la révélation de Teddy sur son passé et depuis qu'Owen a vu à quel point ils ont tous les deux souffert de stress post-traumatique, de différentes façons, mais tout de même".

Bien évidemment, la productrice l'a précisé, leur histoire ne sera pas toujours des plus évidentes, "Ils vont encore faire face à quelques défis". Malgré tout, selon elle, le bonheur pourrait enfin trouver sa place auprès d'eux, "On les a énormément secoués l'an passé et nous sommes heureux avec ce qu'ils sont aujourd'hui".