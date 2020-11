Grey's Anatomy saison 17 : le couple Maggie et Winston déjà menacé par le Covid et la distance ?

Comme si les histoires d'amour n'étaient déjà pas assez compliquées dans Grey's Anatomy, c'est l'épidémie de Covid-19 qui va désormais se mêler à la vie amoureuse de Maggie et Winston dans la saison 17. Alors que leur relation vient à peine de débuter, le couple va en effet devoir passer par la case "relation à distance" à cause des quarantaines / et confinements imposés dans le pays.

Une relation à distance... heureuse

Aussi, comme l'a confié Anthony Hill à TVLine, cette situation inédite va amener avec elle son lot de défis, "Ils traversent ce que de nombreuses personnes vivent également à travers le monde, c'est à dire qu'ils tentent de se connaitre et d'approfondir leur relation, mais de façon virtuelle, avec des rendez-vous en FaceTime et Zoom".

De quoi déjà menacer la pérennité d'une telle relation ? Pas forcément. Si la situation ne sera clairement pas idyllique pour ces âmes brisées par leurs expériences passées, le comédien se veut plutôt optimiste pour la suite, "Quand ils peuvent se voir/interagir à travers ces visios, c'est toujours le meilleur moment de leurs journées, pour être totalement honnête". Loin des yeux, mais pas loin du coeur donc...

Une nouvelle Maggie

Et ce n'est pas la comédienne Kelly McCreary qui le contredira. Selon elle, Maggie - son personnage, pourrait tout simplement profiter de cette relation à distance pour enfin prendre du recul sur son passé et réaliser ce dont elle a vraiment envie aujourd'hui, "Je pense que sa relation avec Jackson a été une vraie révélation. Elle a pu se dire, 'Je ne sais pas pourquoi je suis avec quelqu'un qui ne m'aime finalement pas'. A mon sens, ça a mis fin à un certain schéma répétitif dans sa vie. Ici, avec Winston, elle s'autorise à être ouverte et à ne pas avoir à porter les bagages de cette dernière relation".

Autrement dit, Maggie devrait trouver en Winston la personne capable de la comprendre et ce n'est pas un virus et une distance temporaire qui viendront ruiner ça.