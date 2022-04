Grey's Anatomy saison 18 : Ellen Pompeo sur le départ ? Cette décision de Meredith sème le doute

Pendant que les téléspectateurs en France subissaient un choc phénoménal suite à l'élimination de Tarik et Ahmed en demi-finale de Pékin Express ce jeudi 7 avril 2022, les téléspectateurs américains ont vu leur coeur bondir. En cause ? A l'occasion de l'épisode 15 de la saison 18 de Grey's Anatomy, Meredith (Ellen Pompeo) a fait une incroyable annonce.

Meredith va quitter le Grey Sloane Memorial

Souvenez-vous, c'était il y a seulement quelques épisodes de cela, la médecin se voyait proposer une offre d'emploi très importante dans le Minnesota par le Dr. David Hamilton (Peter Gallagher) à la suite d'une opération possiblement historique visant à guérir la maladie de Parkinson. Impressionné par ses talents, ce dernier lui proposait ainsi de le rejoindre de façon permanente avec une position de Directrice du Grey Center et de Cheffe de la section Chirurgie Générale.

Or, cette semaine dans l'épisode 15, après avoir longtemps hésité et pesé le pour/contre d'une telle offre, Meredith a finalement profité d'un face-à-face intense avec Miranda Bailey (Chandra Wilson) - qui avait eu vent de cette offre et n'en était logiquement pas contente, "- Tu ne pouvais pas me le dire ? Je ne méritais pas ce respect ? C'est ce programme qui t'a élevée", pour se décider sur son avenir.

A l'occasion d'un moment privé avec Nick Marsh (Scott Speedman), l'héroïne a tout simplement confié qu'il était temps pour elle de tenter une nouvelle aventure et d'explorer un nouveau chapitre de sa carrière, "Tu ne peux pas rester éternellement au même endroit où tu as fait ta résidence, parce que c'est comme ça que les gens te voient. Ils te voient pour la personne que tu as été, mais pas pour celle que tu es devenue. Je me sens prête à aller de l'avant. Je vais accepter cette offre".

Pas de départ pour Ellen Pompeo ?

Oui, vous avez bien lu, Meredith devrait donc bel et bien quitter le Grey Sloan Memorial Hospital dans les semaines à venir. Un véritable tremblement de terre qui pose désormais une question : est-ce que cette décision signifie que la suite de Grey's Anatomy se fera sans Ellen Pompeo ? On vous rassure, à l'heure actuelle on a du mal à voir les créateurs se passer d'un tel personnage à l'écran.

Première raison d'en douter ? Depuis le début de la saison, Meredith alterne déjà les séjours entre les Etats du Minnesota et de Washington. De fait, il n'est pas impossible que les auteurs décident de poursuivre ce fonctionnement avec des intrigues divisées entre les deux hôpitaux. Cela permettrait d'apporter des enjeux différents et surtout, cela a déjà été maîtrisé par l'équipe créative par le passé. Dans la saison 16, Alex avait un temps pris un poste de chef de la chirurgie à Pac-North et l'action avait été divisée entre les deux hôpitaux

Autre raison d'y croire ? Pour la première fois depuis la mort de Derek, Meredith est apparue cette année comme étant prête à s'engager et à se projeter dans une nouvelle relation sérieuse. Récemment, elle a notamment présenté ses enfants à Nick Marsh et tous les deux ont déjà parlé de construire une vie ensemble, à Seattle. Par conséquent, on n'imagine pas les créateurs avoir mis en scène de tels moments très importants pour finalement tout détruire quelques épisodes plus tard. Si leur sadisme n'est plus à prouver, il y a tout de même des limites.

Enfin, et c'est peut-être le point le plus important : à l'annonce du renouvellement de Grey's Anatomy pour une saison 19, la présence d'Ellen Pompeo au casting était également confirmée. "Je ne pourrais pas être plus excitée à l'idée d'avoir cette chance de pouvoir continuer à raconter les histoires de Meredith, Bailey, Richard et tous les autres docteurs pour une nouvelle saison", avait notamment déclaré Shonda Rhimes, la créatrice.

Le doute est permis

Néanmoins, attention : il existe évidemment un doute. Premièrement, il est important de le rappeler, Ellen Pompeo n'a jamais caché son envie d'arrêter de jouer dans Grey's Anatomy. L'an passé, l'actrice révélait notamment ceci, "Je suis actuellement pleinement concentrée sur l'idée de convaincre tout le monde que la série devrait prendre fin. J'ai l'impression d'être cette personne super naïve qui ne cesse de s'interroger sur 'A quoi va bien pouvoir ressembler l'histoire ensuite ? Quelle autre histoire va-t-on pouvoir encore raconter ?'". De quoi comprendre qu'elle est donc lassée et la première à vouloir tourner la page d'une telle aventure.

Deuxièmement, comme on a pu le découvrir en septembre dernier avec NCIS, il ne faut pas faire confiance aux annonces officielles. Alors que CBS avait renouvelé la série en promettant le retour de Mark Harmon, son acteur principal, l'interprète de Gibbs a finalement profité de l'épisode 4 de l'actuelle saison 19 diffusée aux USA pour mettre en scène son départ. Autrement dit, on n'est pas à l'abri qu'Ellen Pompeo en fasse de même et ne soit à l'écran que pour une poignée d'épisodes l'an prochain avant de tirer sa révérence... A suivre !