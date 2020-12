Grey's Anatomy saison 17 : Miranda sur le départ ? Chandra Wilson se confie sur son avenir

L'avenir de Miranda menacé ?

Pour la saison 17 de Grey's Anatomy, les auteurs de la série ont décidé de ne pas s'éloigner de la réalité et traitent actuellement de l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier. A cet effet, ils ont récemment pris une grosse décision : faire mourir la mère de Miranda Bailey, atteinte de ce terrible virus.

Un choix scénaristique qui nous a offert une séquence aussi bouleversante qu'émouvante, et qui est venu mettre le doute dans l'esprit de certains fans. Suite à cette douloureuse disparition, la médecin va-t-elle décider de s'éloigner de l'hôpital ? Va-t-elle avoir envie de souffler et se reconstruire ailleurs ? Après tout, on a pu le constater ces dernières années, il n'est pas rare de voir les héros de la fiction médicale tout plaquer pour une nouvelle vie.

Chandra Wilson rassure les fans

Au détour d'un entretien accordé à Variety, Chandra Wilson - l'interprète de Bailey, s'est justement confiée sur l'avenir du personnage. Et à l'écouter, il n'est absolument pas question de la laisser quitter Seattle, "J'ai toujours dit que tant que l'histoire continuera, je serai là".

La comédienne l'a en effet assuré, elle est tellement attachée à Miranda qu'elle n'imagine pas lui dire au revoir avant la fin de Grey's Anatomy, "J'aimerais aller jusqu'au bout de cette héroïne. Voir la conclusion de cet arc, pas seulement en tant que personnage, mais avec la série dans son ensemble. Comme toujours, tout est dicté par l'histoire, mais quelle histoire incroyable de pouvoir raconter que j'étais là au début et à la fin. Ca serait une histoire vraiment cool". Le message est passé auprès des scénaristes.

Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Chandra Wilson a par ailleurs laissé entendre que la conclusion de Grey's Anatomy n'était toujours pas définie par les créateurs. Si la fin n'est visiblement pas un sujet tabou, elle ne semble également pas être à l'ordre du jour, "Je pense qu'il y a déjà tellement de versions de quand et comment la série devrait se terminer mais qu'aucune d'entre elles n'est encore la version privilégiée. Moi je continue d'apparaître quand ils m'appellent et me disent que l'on va faire une nouvelle saison".

Bref, vous pouvez souffler, Miranda est loin d'être partie !