Grey's Anatomy : Katherine Heigl accusée d'être ingrate, Ellen Pompeo la défend enfin, 13 ans plus tard

En 2009, Katherine Heigl - l'inoubliable interprète d'Izzie dans Grey's Anatomy, s'était retrouvée au centre d'une polémique. En cause ? Durant son passage sur le plateau du David Letterman Show, la comédienne n'avait pas hésité à se plaindre des conditions de tournage de la série en déclarant notamment, "Lors de notre retour sur les plateaux, c'était un mercredi et c'était - je vais continuer à le dire pour qu'ils se sentent embarrassés par ce fait, une journée de 17h ! Ce qui est, je trouve, quelque chose de cruel et méchant".

Or, si les propos de l'actrice étaient importants et pointaient du doigt la mauvaise gestion de la fiction médicale en coulisses qui pouvaient peser sur la santé et le moral des équipes, elle s'était rapidement retrouvée sous le feu des critiques, accusée d'être ingrate et de passer son temps à se plaindre. Et bien évidemment, personne n'avait vraiment eu le courage de la défendre à l'époque.

Ellen Pompeo défend (enfin) Katherine Heigl

13 ans plus tard, Ellen Pompeo a visiblement retrouvé sa langue. Alors que l'interprète de Meredith - qui est souvent sujette à des rumeurs de comportement toxique sur les plateaux, n'a jamais été d'un grand soutien envers Katherine Heigl, préférant encaisser son énorme chèque et critiquer la carrière de son ex-collègue dans la presse, elle vient étonnamment de prendre sa défense.

Au détour de son propre podcast dans lequel était invitée Kate Walsh (Addison), Ellen Pompeo a cette fois-ci déclaré que Katherine Heigl avait effectivement tous les droits de se plaindre à l'époque, "Je me souviens qu'elle avait parlé dans un talk show des horaires de travail infernales que nous avions et elle avait raison à 100%". Un brin hypocrite après des années de silence, l'actrice a notamment confessé, "Si elle avait dit ça aujourd'hui, elle passerait pour une véritable héroïne."

"Elle était en avance sur son temps et après sa déclaration sur ces horaires insensées, elle a été critiquée en tant que femme et traitée d'ingrate", a-t-elle ensuite poursuivi, avant de conclure, "Elle avait des put*ins de c*uilles de dire ça. Elle disait la vérité, elle ne mentait pas". Mieux vaut tard que jamais ? On attend la réaction d'Heigl à ce sujet.