Gossip Girl : une des stars refuse que ses enfants regardent la série et on peut comprendre

Une actrice Gossip Girl ne veut pas montrer la série à ses enfants : "Ils ne peuvent pas voir ça"

Gossip Girl parlait d'ados ultra riches de l'Upper East Side à New York. On suivait notamment Blair (Leighton Meester), Chuck (Ed Westwick), Serena (Blake Lively), Dan (Penn Badgley), Nate (Chace Crawford), Vanessa (Jessica Szohr) et Jenny (Taylor Momsen). Mais la série ne montrait pas des jeunes anges, c'étaient plutôt des lycéens qui faisaient des plans à trois, abusaient de l'alcool, prenaient des drogues en soirées...

Du coup, une des actrices qui était au casting de Gossip Girl refuse que ses enfants regardent la série. C'est Jessica Szohr, l'interprète de Vanessa Abrams, qui a fait cette révélation à E! News. "Etant maman maintenant, quand je regarde de nouveau la série, je me dis que : 'Nous ne regarderons plus jamais la série'" a-t-elle déclaré. Pour elle, sa belle-fille Lexi et son fils Bowie (tout juste âgé d'un an) "ne peuvent pas voir ça".

"Dans cette première saison, ce qui se passe est fou" a-t-elle ajouté, en rappelant que dans la saison 1 de Gossip Girl, "Serena admet avoir tué quelqu'un, Blair perd sa virginité avec Chuck à l'arrière d'une limousine, Nate a une liaison avec une femme plus âgée, Vanessa revient, Dan et la relation de Serena, Lily est demandée en mariage. Ce n'est que la première saison et je n'ai dit que six choses !".

Jessica Szohr parle des coulisses de Gossip Girl dans un podcast... mais ne veut pas parler des relations qu'avaient les acteurs

Jessica Szohr a cependant lancé un podcast sur la série intitulé XOXO, pour faire plaisir aux fans de Gossip Girl. L'actrice y fait même venir d'autres stars de la série originale, même si les acteurs "ne l'avaient pas vraiment regardée". "Il y a beaucoup de conversations amusantes et ça apporte définitivement des good vibes" a-t-elle indiqué à propos du podcast.

Le seul sujet qu'elle évitera, ce sera les couples formés sur le tournage de Gossip Girl. Elle ne dévoilera aucun secret sur les relations entre les membres du casting dans les coulisses. "On n'est pas là pour parler des rumeurs" de romances a-t-elle expliqué, "Il y a beaucoup de conversations amusantes, mais j'essaie de rester à l'écart de cela. Si certaines personnes l'évoquent dans leurs conversations avec moi, alors c'est là, mais je ne suis pas indiscrète".

Ce podcast, "je veux que ce soit comme une promenade dans le passé. Et bien sûr, tout n'est pas toujours rose avec des arcs-en-ciel, alors nous parlons des défis d'une série à succès et de l'âge auquel nous vivions dans la ville, etc", mais pas "des gossips et des choses personnelles".