Gossip Girl : Jordan Alexander (Julien) dans le reboot grâce à une autre star du casting ?

Jordan Alexander (Julien Calloway) serait dans le reboot de Gossip Girl grâce à une autre actrice

Les fans de Gossip Girl ont hâte de voir le reboot qui sera diffusé sur Warner TV en France. Et alors que le reboot de Gossip Girl est déjà sorti sur HBO Max aux Etats-Unis (ils en sont à la moitié des épisodes de la saison 1), une star de la nouvelle version du show culte s'est confiée. il s'agit de Jordan Alexander, qui incarne Julien Calloway, comparée à la nouvelle Blair Waldorf.

Interrogée sur Byrdie, Jordan Alexander a avoué avoir entendu parler du reboot de Gossip Girl par Emily Alyn Lind (qui joue Audrey Hope dans le reboot). "J'ai initialement entendu parler du projet par Emily Alyn Lind - qui est dans la série avec moi maintenant - parce que nous étions dans une série en 2019 appelée Sacred Lies ensemble", qui était diffusée en streaming sur Facebook Watch, a ainsi raconté l'actrice.

Et c'est donc grâce à Emily Alyn Lind que Jordan Alexander est au casting du reboot de Gossip Girl, puisqu'elle a décidé de passer une audition après que sa partenaire de jeu lui ai parlé du projet. "Elle m'en parlait, et nous nous entendions très bien. Et elle me disait : 'Oh mon Dieu, tu devrais faire partie de cette série'. Et je lui avais répondu : 'Bien sûr, laisse-moi essayer, je vais mettre mon meilleur coup, d'accord ?'" a-t-elle précisé.

Elle pensait avoir raté son audition et ne pas être au casting du reboot

Jordan Alexander a aussi avoué qu'elle pensait avoir raté son audition pour le reboot de Gossip Girl. N'étant pas rappelée pendant des mois après son audition, elle croyait ne pas avoir obtenu le rôle de Julien Calloway. "Je n'ai jamais eu de retour, ce qui, vous le savez, est super normal pour l'industrie du cinéma / de la télé. Et donc vous passez à autre chose. Mais ensuite, en août 2020, j'ai reçu une demande pour un screen test, qui est une partie vraiment accélérée du processus d'audition. Je me suis dit : 'Attends, j'ai fait une audition... il y a 8 mois, et maintenant je fais un test à l'écran ?'" s'est-elle souvenue, "C'était très choquant et fou. Et puis, à la fin du mois de septembre, j'étais à New York".

Jordan Alexander est fan de la série Gossip Girl originale : "J'ai adoré"

Fini Leighton Meester (Blair Waldorf), Ed Westwick (Chuck Bass), Blake Lively (Serena Van Der Woodsen), Penn Badgley (Dan Humphrey), Chace Crawford (Nate Archibald) et Jessica Szohr (Vanessa Abrams).

Le casting du reboot a totalement changé, avec Jordan Alexander (Julien Calloway alias JC), Whitney Peak (Zoya Lott alias Petite Z), Tavi Gevinson (Kate Keller), Eli Brown (Otto Bergmann alias Obie), Thomas Doherty (Maximus Wolfe alias Max), Emily Alyn Lind (Audrey Hope), Evan Mock (Akeno Menzies alias Aki), Johnathan Fernandez (Nicholas Lott alias Nick), Adam Chanler-Berat (Jordan Glassberg), Zión Moreno (Luna La) ou encore Savannah Lee Smith (Monet de Hann).

Mais la série originale Gossip Girl reste une source d'inspiration, y compris pour les acteurs de la nouvelle version. Jordan Alexander a même confié être fan de GG. "J'ai adoré" a-t-elle assuré. Mais le reboot est différent de Gossio Girl, l'ancienne version : "Je pense que cette série est très différente. Mais d'une bonne façon, pas d'une façon méconnaissable". "Vous savez, quand vous entendez une chanson, et que vous vous dites : 'Oh, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas où ni comment ?' Ça vous donne juste ce bon sentiment, mais ce n'est pas du tout une réplique de l'ancienne série" a-t-elle précisé.