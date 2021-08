Glee : Darren Criss dévoile la pire chanson de la série, "une énorme m*rde", attention malaise

De 2009 à 2015, Glee nous a fait vibrer, chanter et danser grâce à des reprises aussi folles que mémorables. Quand on pense à la série, il est en effet difficile de ne pas immédiatement penser à la version de Bad Romance par tout le groupe, de Dreamgirls par Amber Riley ou encore Don't Rain on My Parade par Lea Michele. Pourtant, n'allez pas croire que la fiction imaginée par Ryan Murphy a fait un sans faute durant 6 saisons. Au contraire, on a parfois eu le droit à des interprétations très... spéciales.

La pire cover de Glee ? Darren Criss répond

Vous n'arrivez pas à vous remémorer de gros ratés dans Glee ? Pas d'inquiétude, Darren Criss est là pour vous. Interrogé par les animateurs du podcast LadyGang sur "la pire cover jamais faite dans la série", le comédien a confessé qu'il y avait l'embarras du choix, "Arf, c'est trop difficile, il y a eu tellement de versions de chansons... Est-ce que je viens de laisser entendre qu'elles étaient toutes mauvaises ? Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a trop d'options pour ressortir [un raté]". Pour rappel, ce sont près de 700 chansons qui ont été interprétées à l'écran.

Toutefois, l'interprète de Blaine ne l'a pas caché, il existe bien une reprise bien précise qui hante encore ses nuits aujourd'hui, "Il y a une version qui, de façon universelle, est considérée comme une énorme m*rde". Laquelle ? The Fox (What Does the Fox Say?) par Ylvis sortie en 2013.

"C'était tellement ridicule"

Souvenez-vous, la chanson avait été utilisée dans l'épisode 7 de la saison 5, lorsque Blaine tentait de s'excuser auprès du Glee Club pour son comportement excessif et offrait à ses potes des marionnettes. Une séquence ridicule d'anthologie, que ne comprend toujours pas l'acteur, "C'était tellement bizarre. Cette chanson était au centre de ses 15 minutes de gloire et ils ont directement décidé de l'incorporer dans la série."

Heureusement, Darren Criss l'a ensuite précisé, malgré les nombreuses moqueries générées par cette scène, il a tout de même réussi à s'amuser durant le tournage. Selon lui, tout était tellement malaisant que ça lui a permis de prendre le recul suffisant, "Je me suis quand même amusé parce que c'était tellement ridicule. Plus c'est absurde et plus c'est drôle à mon sens. Je suis persuadé que les gens ont dû se dire, 'Qu'est-ce que c'est que ce b*rdel ?!'. Et je les comprends."

Et comme on est gentil, on vous remet la scène en question. Attention, cauchemars et crises d'angoisse garantis !