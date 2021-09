George Robinson (Isaac dans Sex Education) répond aux trolls qui se moquent de son handicap

En plus d'évoquer la sexualité sous un large spectre, Sex Education parle aussi de handicap à travers le personnage d'Isaac, joué par George Robinson. Un personnage que l'acteur a aidé à créer, en discutant avec les scénaristes des obstacles auxquels il fait face au quotidien. L'acteur est en effet réellement handicapé. A l'âge de 17 ans, l'interprète d'Isaac a été victime d'un accident lors d'un voyage scolaire en Afrique du Sud. Pendant un match de rugby, il s'est jeté dans une mêlée et s'est brisé des vertèbres du cou ce qui l'a rendu tétraplégique (c'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser ses jambes, ses bras ou ses mains).

George Robinson répond à ceux qui se moquent de son handicap

Après le final de la saison 2 de Sex Education dans lequel Isaac supprimait un message d'Otis (Asa Butterfield) sur le portable de Maeve (Emma Mackey), George Robinson a reçu de nombreux messages sur les réseaux, la plupart se moquant de son handicap. Il confie par exemple avoir reçu des GIFS et memes se moquant de son fauteuil roulant et même des menaces. "Le problème, c'est que beaucoup de discussions en ligne sur Isaac passent souvent uniquement par des memes. C'est une chose problématique car c'est très superficiel (...) J'aime à penser que la raison pour laquelle les gens détestent Isaac n'est pas à cause de son fauteuil roulant mais parce qu'il n'est pas très appréciable." a-t-il expliqué à BBC.

Ce qu'Isaac peut apporter au public selon George Robinson

Aujourd'hui, George Robinson est heureux d'incarner Isaac dans Sex Education malgré les critiques. Notamment car ce rôle permet d'évoquer le handicap et d'ouvrir la conversation. "Souvent, les gens ne savent pas nécessairement quoi dire car ils n'ont pas d'expérience. Mais s'ils voient cela à l'écran, ça change. (...) J'espère qu'à travers Isaac, les gens voient comment traiter une personne qui a un handicap, les traiter comme si c'était n'importe qui d'autre" confie l'acteur.

Lors de la saison 2, George Robinson avait aussi critiqué la représentation du handicap à la télé et au cinéma, une chose qui change grâce à la série de Netflix. "Les retours que j'ai eu de la part d'autres personnes handicapées, c'est que c'est très rafraîchissant de voir quelqu'un qui est si à l'aise avec ce qu'il est et qui ne se pose pas des questions sur son existence" confie l'acteur.