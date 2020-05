Game of Thrones : tu sais que la série te manque de trop quand...

Ce mardi 19 mai 2020 n'est pas un jour comme les autres. Il y a un an jour pour jour, HBO et OCS diffusaient le tout dernier épisode de Game of Thrones qui mettait fin aux aventures de Daenerys, Jon Snow & cie. Et un an plus tard, tu ne t'es toujours pas remis(e) de cette conclusion. La preuve.

Daenerys, de mère des dragons à mère Noël

- Tu t'es mis à la couture en hommage à Needle, l'épée d'Arya. - Tu t'es fait l'intégrale de la série dans toutes les langues. Tyrion en portugais, c'est spécial. - Tu as acheté une cloche et crié "Shame" de ton balcon en voyant les personnes qui ne respectaient pas le confinement.

Plus efficace qu'une amende de 135€

- Tu t'es mis à apprendre le Dothraki. (Spoiler, t'es moins badass que Daenerys quand tu parles) - Tu as profité du confinement pour apprendre à sauter aussi haut qu'Arya. - En parlant de confinement, comme tu n'avais plus de coiffeur tu t'es amusé à faire la même coupe de cheveux que Bran. Maintenant tu ressembles à un Playmobil.

Coupe de cheveux des radins

- Tu as créé un masque anti-coronavirus avec la réplique "Not Today". - T'as commencé à écrire le Tome 6 de la saga "A song of ice and fire" afin de voir si tu arriveras à le terminer avant George R.R. Martin. - Tu es allé jusqu'à regarder Game of Bones, la parodie porno de la série. C'est pas si mal, les costumes sont cool.

Y a-t-il plus de sexe dans la parodie porno ou dans Game of Thrones ? Telle est la question