Game of Thrones : grâce au coronavirus, George R.R. Martin arrive ENFIN à écrire la suite des livres

Qui a dit que le confinement mondial mis en place afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus était une mauvaise chose ? S'il est vrai que pour certaines personnes, rester enfermé n'est pas toujours facile à gérer, pour d'autres cela ne peut être qu'une solution parfaite pour mener à bien leurs projets. Et c'est dans cette seconde catégorie que se range l'auteur George R.R. Martin.

Le Tome 6 du Trône de Fer avance ENFIN

Sur son blog, le papa du Trône de Fer a reconnu qu'il se savait menacé par ce virus, "Pour ceux qui s'inquiéteraient pour moi, oui, je suis au courant que je fais partie de la population la plus vulnérable, du fait de mon âge [71 ans, ndlr] et de ma condition physique".

De fait, après avoir rassuré tout le monde sur sa façon de gérer la situation, "je me sens bien et nous prenons toutes les précautions possibles", l'écrivain a annoncé la meilleure nouvelle de l'année, "Je me suis auto-isolé, juste accompagné d'un assistant, et je ne compte pas sortir en ville ou voir qui que ce soit. En vérité, je passe désormais plus de temps à Westeros que dans le monde réel. J'écris tous les jours !"

George R.R. Martin va-t-il craquer ?

Vous avez bien lu, l'auteur devrait ENFIN arriver à conclure le Tome 6 The Winds of Winter, censé être l'avant-dernier roman de sa saga littéraire qui a inspiré la série Game of Thrones. Un effet positif du coronavirus (comme quoi, les miracles existent), même si on n'est pas à l'abri d'une nouvelle tentative de procrastination de sa part dans les prochains jours.

La raison ? Il l'a confié, "Les choses sont plutôt sombres dans les 7 Royaumes, mais peut-être pas aussi sombres que ce qu'il se passe ici". Par conséquent, on peut logiquement craindre que cette étrange situation et cette crise sanitaire se mettent soudainement à l'inspirer pour une nouvelle histoire : "Je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que nous vivons désormais tous dans un livre de science-fiction. Malheureusement, pas ces livres dont je rêvais quand j'étais gamin, ceux avec des villes sur la Lune, des colonies sur Mars, des assistants-robots, des voitures volantes... En tant que vieil homme, je n'arrive pas à me souvenir d'avoir déjà traversé une telle période".

George R.R. Martin va-t-il craquer et se lancer dans l'écriture d'un nouveau livre ou va-t-il réussir à conclure son oeuvre ? Les paris sont ouverts.