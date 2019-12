Game of Thrones : Alfie Allen réagit à la mort d'Andrew Dunbar, sa doublure

La famille de Game of Thrones est en deuil. Ce 24 décembre, l'une des figures de l'ombre du show a trouvé la mort : Andrew Dunbar est décédé chez lui à la veille de Noël. Les raisons de son décès n'ont pas encore été dévoilées mais plusieurs personnes dont son ancien collègue Andy McCay, vu dans le documentaire Game of Thrones : The Last Watch, avaient confirmé sa mort auprès du journal Belfast Live.

L'hommage d'Alfie Allen

Quelques jours après cette triste annonce, c'est Alfie Allen qui a rendu hommage à Andrew Dunbar. L'acteur a incarné Theon Greyjoy dans Game of Thrones, le personnage que doublait le jeune homme décédé il y a quelques jours. "Andrew était un acteur qui a doublé Theon sur GoT. Je suis extrêmement choqué et triste d'apprendre son décès. Perdre une personne aimée si jeune, je ne peux qu'imaginer ce que ressent sa famille. RIP Andrew" a écrit le frère de Lily Allen sur Instagram Stories ce week-end.

Avant ce vibrant hommage, c'est la responsable du maquillage de Game of Thrones qui avait honoré la mémoire d'Andrew Dunbar. "Même parmi les milliers de figurants de Game of Thrones, Andrew se détachait. Tout le monde le voulait. Il y avait quelque chose de spécial chez lui" a-t-elle confié à Belfast Live.