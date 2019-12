Game of Thrones : Andrew Dunbar, doublure et figurant de la série, est mort

Andrew Dunbar est décédé soudainement

Selon le site Belfast Live, Andrew Dunbar qui était âgé d'une trentaine d'années seulement, est décédé soudainement chez lui le 24 décembre dernier à Belfast. Les causes de la mort n'ont pas été dévoilées pour le moment mais le jeune homme devrait être enterré ce lundi 30 décembre dans sa ville natale. Un décès soudain confirmé par plusieurs membres de l'équipe de de Game of Thrones dont son ami Andy McClay, figurant phare de la série, que l'on avait pu voir dans le documentaire Game of Thrones : The Last Watch diffusé sur OCS et HBO après la fin de la série.

Dans la série, Andrew Dunbar a notamment été la doublure d'Alfie Allen qui jouait Theon Greyjoy mais a aussi été figurant pour plusieurs scènes au fil de la série dont la Bataille des bâtards (épisode 9 de la saison 6). Les fans du petit écran ont aussi pu le voir dans la série britannique Line of Duty et dans Derry Girls.

"Il y avait quelque chose de spécial chez lui"

Suite à cette triste annonce, certains membres de l'équipe de la série ont réagi. Parmi eux ? La responsable du maquillage Pamela Smyth. "Même parmi les milliers de figurants de Game of Thrones, Andrew se détachait. Tout le monde le voulait. Il y avait quelque chose de spécial chez lui" a-t-elle confié. De son côté, Andy McClay a expliqué : "La plupart d'entre nous ressentions la même chose quand nous allions sur le plateau, nous voulions qu'Andrew soit là, on le cherchait. Il était comme la glue qui nous retenait. Beaucoup de personnes vont venir à ses funérailles, des acteurs, réalisateur et beaucoup d'autres. Tout ceux qui ont rencontré Andrew l'adoraient".