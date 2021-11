Gabby Petito - L'émouvant message de sa mère face à la douleur : "soyez toujours reconnaissant"

Il y a quelques jours à peine, le 23 novembre dernier, on apprenait les causes de la mort de Brian Laudrie : l'homme s'est suicidé. Il restait le principal suspect du meurtre de Gabby Petito. Rappelez-vous, en septembre dernier, la famille de la jeune femme déclarait sa disparition après un road-trip duquel elle n'est jamais revenue. La jeune femme de 22 ans était partie en voyage avec son compagnon, Brian Laundrie, qui est rentré seul chez eux en Floride au début du mois de septembre. Le 19 septembre, on retrouvait alors le corps sans vie de Gabby Petito dans le parc national Grand Teton à Moosey, dans le Wyoming.

Cette histoire a bouleversé l'Amérique mais également le monde entier et surtout la famille de la victime. Très discrets depuis l'annonce de la mort de leur fille, les parents ne se sont que très rarement exprimés sur l'affaire. Mais pour Thanksgiving, la mère de Gaby a tenu à rendre hommage à sa fille en partageant un message sur ses réseaux sociaux.

"Être reconnaissante pour chaque instant, chaque respiration, chaque souvenir"

Ce jeudi 25 novembre, les Américains fêtaient Thanksgiving, une fête traditionnelle et très importante. Seulement deux jours après l'annonce du suicide de Brian Laudrie, on ne s'attendait pas à ce que la mère de Gabby Petito prenne la parole, et pourtant. Elle a rendu hommage à sa fille en lui adressant un message sur le compte Instagram créé en sa mémoire : "Gabby me rappellera à jamais d'être reconnaissante pour chaque instant, chaque respiration et chaque souvenir" a indiqué la mère endeuillée. "Je chérirai ce que j'ai eu et ce que j'ai dans le présent, toujours. Vivez avec amour, rire et gratitude" a-t-elle indiqué en conclusion de son bouleversant message, en légende d'une photo sur laquelle on peut lire le message suivant "En un battement de cil, tout peut vous être arraché, soyez toujours reconnaissant".