Futurama bientôt de retour ? "On en parle tous" assure l'un des acteurs

Futurama (encore) de retour ?

Jamais deux sans trois ? Et pourquoi pas. Alors que Futurama a déjà été sauvée deux fois dans son existence, la cultissime série d'animation de Matt Groening [également créateur des Simpson et Désenchantée] pourrait revenir une troisième fois sur nos écrans, 7 ans après la diffusion de son dernier épisode.

Maurice LaMarche - l'interprète de Kif Kroker (en VO) l'a en effet confié auprès de Syfy, cette idée ne serait pas du tout taboue au sein de l'équipe créative, "Evidemment, on en parle tous d'un possible reboot. Si la Fox venait à arriver avec une bonne offre... Je sais que Matt adorerait refaire la série". Et visiblement, l'autre papa de la comédie serait également facile à convaincre, "Je suis aussi persuadé que David Cohen [co-créateur] le ferait. Je suis sûr que la semi-retraite commence à lui peser. Il a carrément dû revenir écrire pour Les Simpson afin de s'occuper."

Tout le monde est prêt

Puis, après avoir révélé n'avoir aucun pouvoir à ce sujet, "Je laisse cette décision aux gens hauts placés (...) mais ça serait sympa de refaire la série à nouveau", le comédien n'a pu s'empêcher de promettre qu'absolument tous les membres du casting étaient motivés à l'idée de remonter à bord du Planet Express, "Je sais que tout le monde, et j'inclus le casting, est prêt".

Toutefois, il l'a également précisé avec humour, il ne faudra pas tarder pour lancer un tel projet. La raison ? "Ca serait quand même cool de pouvoir faire ça avant que Billy West [la voix de Fry, Professeur Farnsworth, Zoidberg...] n'ait 80 ans [il en a 68, ndlr]." Oui, ce coup de vieux fait mal...