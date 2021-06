Friends : Emma, Ben... à quoi ressemblent les enfants de la série aujourd'hui ?

Alors qu'on fêtait en mai les 17 ans de la fin de Friends, les acteurs se sont retrouvés pour un prime spécial diffusé d'abord sur Salto puis sur TF1 ce jeudi 24 juin 2021. Les retrouvailles n'ont pas vraiment convaincu les téléspectateurs à cause du doublage. On a pu y revoir les acteurs principaux mais pas que puisque quelques guests étaient aussi présents. Malheureusement, les enfants de la série - qui ne le sont plus aujourd'hui - étaient absents. Que deviennent-ils ?

Emma

C'est dans le final de la saison 8 de Friends que Rachel et Ross devenaient les parents d'une petite Emma. La petite fille était évidemment présente dans les deux saisons suivantes de la série et était jouée par les jumelles Noelle et Cali Sheldon. Aujourd'hui, les deux soeurs ont 19 ans et ont forcément beaucoup changé. Et elles n'ont pas abandonné la comédie ! Noelle et Cali ont tourné dans plusieurs courts métrages au fil des années et ont participé au tournage de Us, le film d'horreur de Jordan Peele sorti en 2019. En parallèle, les deux soeurs suivent aussi des études à l'Université de Californie à Los Angeles.