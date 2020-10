Freddie Highmore (Good Doctor) : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur lui

1. Freddie n'est pas son vrai nom

Comme beaucoup de stars, Freddie Highmore a en fait misé sur un pseudonyme. Son prénom n'est en réalité pas Freddie mais Alfred. Son père, Edward Highmore, est acteur et sa mère, Sue Latimer, est agent. Parmi ses clients, on retrouve Daniel Radcliffe, la star de la saga Harry Potter. Pas très surprenant donc que l'acteur ait fait ses débuts très jeune au cinéma.

2. Il avait dit non à Good Doctor

Après nous avoir fait flipper dans Bates Motel, où il incarnait Norman Bates, Freddie Highmore joue désormais le médecin Shaun Murphy, atteint d'autisme, dans Good Doctor. Un rôle qu'il avait à l'origine refusé ! La raison ? Il venait tout juste de terminer le tournage de Bates Motel quand on lui a proposé de jouer dans la série. "Quand on a fini une série qui a duré cinq saisons, on sait qu'il y a un certain engagement derrière tout ça et il faut choisir intelligemment car sinon, on peut faire un truc qu'on ne veut pas faire pendant des années." a-t-il confié. C'est finalement une discussion avec le créateur David Shore et une promesse de 18 épisodes par saison (contre les 22 épisodes habituels) qui a convaincu l'acteur de signer pour le projet.