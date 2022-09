Frayeur dans TPMP : à deux doigts du malaise, Valérie Bénaïm quitte le plateau en direct, Cyril Hanouna inquiet

TPMP : une chroniqueuse au bord du malaise en direct, Cyril Hanouna inquiet

Dans la première partie de TPMP sur C8, ce mardi 27 septembre 2022, Cyril Hanouna recevait comme invités Ahmed Sylla et Bertrand Usclat, dans le cadre de la promo de leur film Jumeaux mais pas trop (au cinéma ce mercredi 28 septembre 2022), mais aussi l'avocat Fabrice Di Vizio, en pleine polémique pour ses prises de position sur la pandémie de Covid-19.

>> Adam Levine : une chroniqueuse de TPMP parmi ses liaisons ? Ce moment de gêne en direct qui en dit long <<

Et à 20h09, au retour d'une coupure pub, en plein pendant le générique de TPMP, une chroniqueuse s'est levée de son siège... et a quitté le plateau. En effet, Valérie Benaïm est partie en plein direct, car elle était au bord du malaise. Cyril Hanouna l'a vue se lever et a alors pris un regard inquiet pour son amie et collègue.