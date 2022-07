TPMP : une chroniqueuse virée du jour au lendemain sans raison, elle balance, "Je n'ai jamais été rappelée"

On ne compte plus le nombre de chroniqueurs qui sont passés autour de la table de Touche pas à mon poste sur C8. On le sait, Cyril Hanouna aime bien amener de nouveaux visages à son talk show afin d'apporter un peu de fraîcheur et une énergie nouvelle. Malheureusement, si ses paris sont parfois payants comme avec Raymond Aabou, récemment élu chroniqueur préféré du public, il lui arrive également de se tromper.

Aurore Castaldi revient sur sa courte expérience dans TPMP

Ainsi, en plus de l'humoriste Sandrine Sarroche qui n'aura fait que 8 chroniques en 2021 avant de faire ses valises, on peut également citer le cas d'Aurore Castaldi. Souvenez-vous, la femme de Benjamin Castaldi - l'actuel animateur de TPMP, même l'été, avait été invitée sur le plateau un soir de 2017. Problème ? Après une seule émission, on ne l'a plus jamais revue.

A ce jour, les raisons de son éviction ne sont pas connues, mais cette très courte expérience amuse beaucoup la principale concernée. "Je crois que c'est la plus rapide histoire de chronique de l'histoire des chroniques, a-t-elle confié à Jordan de Luxe. Ils m'ont appelée un jour en me disant 'c'est bon, tu es là, tu es nouvelle à la rentrée'. Et ben je crois que j'ai été mauvaise. Il faut croire que je n'ai pas été bonne. Je n'ai jamais été rappelée".

"Je n'ai pas de filtre entre mon cerveau et ma bouche"

De quoi la décevoir ? Oui et non. Aurore Castaldi l'a confessé, même si elle adore les débats, "Moi, j'aime parler", elle a bien conscience qu'elle n'est pas faite pour ce genre d'émissions, pourtant portées sur les clashs et polémiques, "Après, le problème c'est que moi, je n'ai pas de filtre entre mon cerveau et ma bouche. Moi, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Je m'énerve. Je parle avec les mains".

Quoi qu'il en soit, on vous rassure, elle n'est aucunement fâchée avec Cyril Hanouna. Au contraire, elle l'a révélé, elle lui sera à jamais reconnaissante pour ce qu'il a apporté à son mari, "Cyril a permis à Benjamin de s'en sortir et pour ça, il est extraordinaire et c'est un mec génial". Comme quoi, le monde de la télé n'est pas si mauvais.