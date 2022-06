TPMP - On sait enfin pourquoi cette ex-chroniqueuse est partie si vite : "je me suis dit : non, il faut que j'arrête"

C'est la marque de fabrique de TPMP, l'émission de Cyril Hanouna intègre régulièrement de nouvelles têtes autour de la table et voit certains habitués s'en aller. Une évolution importante selon l'animateur, puisque cela permet au talk show de continuer à se renouveler, de ne pas lasser le public et d'apporter de nouvelles choses à l'écran.

Sandrine Sarroche explique son départ de TPMP

Néanmoins, si le récent succès de Raymond Aabou prouve que ce roulement est une bonne chose pour TPMP, les paris de Cyril Hanouna ne sont pas toujours payants. Et ce n'est pas Sandrine Sarroche qui nous contredira. Intégrée au casting lors de la rentrée 2021, l'humoriste n'est finalement pas restée très longtemps (seulement 8 semaines) malgré la promesse de belles choses sur le plateau avec une chronique hebdomadaire.

Une disparition étonnante ? Aux yeux des téléspectateurs, peut-être, mais pas pour elle. Invitée de Sud Radio ce mardi 28 juin 2022, Sandrine Sarroche a au contraire confessé qu'elle n'avait en réalité jamais su trouver sa place. "Au départ, quand je devais faire cette émission, on m'avait dit : 'il y aura une émission tous les mois avec les candidats à la présidentielle', a-t-elle rappelé. Et puis finalement, tout a été chamboulé, [Cyril Hanouna] a fait plutôt son Face à Baba. Donc moi, je n'ai pas vu venir l'émission présidentielle et je me disais que j'étais en décalage".

"Je ne trouvais pas vraiment ma place"

Vous l'aurez donc compris, son départ - qui a été "convenu avec Cyril", n'était pas lié à de quelconques tensions en coulisses, "l'équipe était très sympa avec moi", mais bien à un manque de sens ressenti pour sa carrière vis-à-vis de l'évolution du programme sur C8. "Autant, quand vous êtes humoriste dans une émission très sérieuse, il y a quand même un contraste. Autant là, il n'y avait pas de contraste. C'était un truc parmi d'autres et moi, je ne trouvais pas vraiment ma place, a précisé Sandrine Sarroche. Quand je me suis mise à chanter 'wouaf wouaf wouf wouf', je me suis dit : 'non, il faut que j'arrête'."