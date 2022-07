TPMP : "Un homosexuel, ce n'est pas ça", Jean-Michel Maire fait polémique en soutenant Delormeau après ses propos sur Bilal Hassani

On ne compte plus le nombre de polémiques sur le plateau de TPMP. Une situation qui ne semble pas déranger le groupe Canal+ qui a récemment renouvelé le contrat de Cyril Hanouna et l'émission culte de C8, mais qui ne cesse de choquer le public. Et parmi les bad buzz mémorables de cette saison 2021 - 2022, comment oublier celui sur les propos de Matthieu Delormeau vis-à-vis de la communauté gay.

Souvenez-vous, le chroniqueur n'avait pas mâché ses mots au moment d'évoquer la participation de Bilal Hassani à Danse avec les stars l'an passé, estimant que la façon de s'habiller ou bouger du chanteur allait renvoyer une mauvaise image, "Ça va faire que des gens devant leur télévision vont voir et vont se dire 'mais c'est ça les gays ?'. Ça va créer de l'homophobie et de la violence !"

Jean-Michel Maire réagit aux propos de Matthieu Delormeau sur Bilal Hassani

Des propos qui avaient fait scandale à l'époque - d'autant plus que Matthieu Delormeau est pourtant le premier à vouloir défendre la communauté LGBTQ+, et sur lesquels vient de réagir Jean-Michel Maire. Ce jeudi 30 juin 2022, l'ancien chroniqueur star de TPMP était présent dans le 6 à 7 présenté cette fois par Bernard Montiel, au côté de Ludivine Retory.

A cette occasion, Montiel a diffusé un magnéto sur cette fameuse polémique autour de Bilal Hassani avant de demander l'avis de ses invités sur cette séquence. Le problème ? Comme on a pu le découvrir à l'écran, Jean-Michel Maire - prêt à tout pour défendre son ancien collègue, a eu à son tour des mots très déplacés.

"Un homosexuel ce n'est pas ça"

Dans un premier temps, c'est Ludivine Retory qui a réagi en révélant sa déception face à l'attitude de Delormeau, "Ce qui est scandaleux dans les propos de Matthieu, c'est qu'il dit 'ce n'est pas ça un homosexuel'. Et bah si, c'est aussi ça un homosexuel." La chroniqueuse l'a ensuite précisé, contrairement à ce qu'il a pu sous-entendre à l'époque, tout comme il n'existe pas un profil type d'hétéro, il n'existe pas un profil de gay idéal, "[Un homosexuel] c'est aussi Matthieu. C'est aussi Frédéric Lopez. C'est aussi Laurent Ruquier, c'est aussi Hugos Manos. Hugo et son compagnon sont aux antipodes vestimentairement l'un de l'autre. (...) Il faut arrêter de mettre les gens dans des cases".

Une déclaration importante qui n'a malheureusement pas su convaincre Jean-Michel Maire. Après avoir balancé, "[Un homosexuel] ça ressemble à l'idée que les médias continuent de nous donner", il a tenu à parler de ses amis pour appuyer son avis, "J'ai plein d'amis homosexuels pour qui leur pire journée, c'est la Gay Pride".

La raison ? "Parce que l'image des gays à cet événement, c'est une image de gars en short ultra-moulant, qui dansent avec des plumes dans le cul sur un char", a-t-il expliqué de façon honteuse. Un cliché particulièrement malvenu, qu'il a conclu d'une façon encore plus méprisante, "Un homosexuel, ce n'est pas ça".

Un avis qui a logiquement choqué les téléspectateurs et qui pourrait ne pas rester sans conséquences.