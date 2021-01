Michaël Youn annonce le retour de Fatal Bazooka dans le Morning Night !

Un grand retour à découvrir le 19 janvier 2021 dans le deuxième numéro du Morning Night, la nouvelle émission de Michaël Youn, avec le clip de Le Bwerk ! L'acteur et ses deux potes Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine accueilleront comme invités pour l'occasions, Jamel Debbouze, Bigflo & Oli, Isabelle Nanty, Jarry et Jenifer : "Le Morning Night' c'est une soirée entre potes, sauf qu'elle est filmée avec des caméras et un public de ouf", a confié Michaël Youn dans un communiqué de presse. Espérons que cette seconde édition remporte autant de succès que la première diffusée le 19 mars 2020 : 3,42 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous pendant le confinement !