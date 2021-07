Amandine Pellissard répond (encore) aux critiques : "Un c*n restera un c*n toute sa vie"

Dans quelques semaines, vous découvrirez Familles nombreuses, la vie au soleil, avec 6 nouvelles familles, sur TF1. Cette déclinaison estivale permet de faire patienter les téléspectateurs jusqu'à la diffusion de la saison 4 de Familles nombreuses, la vie en XXL. Ils peuvent aussi retrouver les Dol, les Van Der Auwera, les Gayat, les Santoro, les Blois ou encore les Pellissard sur leurs réseaux sociaux en attendant. Les haters, eux, ne manquent pas de les suivre pour notamment les critiquer et poster des commentaires parfois violents.

La mise au point d'Amandine Pellissard

Amandine Pellissard peut d'ailleurs en témoigner puisqu'elle a reçu des messages "honteux" et "déplacés" après l'annonce de sa fausse couche. Elle a aussi été accusée d'abuser des filtres sur ses photos et de profiter des allocs. Ses injections aux lèvres n'ont pas non plus échappé aux critiques. Quoiqu'il arrive, Amandine Pellissard essaie de ne pas se laisser atteindre par les "mauvais commentaires" : "Je reste assez hermétique à tout ça. De par mon vécu, je pense que je suis déjà bien blindée et le fait d'être critiquée par des inconnus ne me touchera jamais", explique-t-elle à Télé Loisirs. La mère de famille a récemment révélé avoir été victime d'inceste.

"Ça ne me touche pas plus que ça. Quand je vois des influenceuses qui se justifient pour essayer de convaincre leurs détracteurs, je trouve que cela ne sert à rien... Un c*n restera un c*n toute sa vie", confie Amandine avant d'ajouter : "Quand je réponds, c'est toujours sur le ton de la plaisanterie. Je ne vais pas leur donner le plaisir de me justifier... Je ne vais pas alimenter leurs perversions alors qu'ils sont ridicules à souhait. Je préfère me moquer d'eux, parce que ces gens-là ne m'inspirent rien d'autre."

"Ces gens n'ont pas des vies très épanouissantes"

La compagne d'Alexandre revient aussi sur les critiques qu'elle reçoit pour soi-disant retoucher ses photos : "C'est tellement ridicule... Moi, avant d'être sur les réseaux et de passer à la télé, jamais je n'aurais suivi des gens pour les critiquer... Quelle perte de temps ! Et quelle frustration surtout ! Je pense que ces gens n'ont pas des vies très épanouissantes pour en arriver là... Et finalement c'est surtout triste pour eux."

La participante à Familles nombreuses, la vie en XXL n'en pense pas moins sur les "tocards" qui lui ont envoyé des messages déplacés après la perte de son neuvième bébé : "Ces gens sont toujours les mêmes tocards. Quand on ose te dire : 'tu as déjà 8 enfants, tu n'as pas à pleurer parce que t'en perds un neuvième' ou 'Estime toi heureuse t'en a déjà 8 et d'autres n'en ont pas'... Je suis pleine d'empathie pour les personnes qui ont du mal à avoir des enfants, mais, comme je l'ai expliqué en story, je pense qu'il faut respecter les souffrances de chacun. Personne ne connaît mon vécu. Personne ne sait par quoi je suis passée avant d'être à la télévision."