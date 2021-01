Fabienne Carat : son départ de Plus belle la vie causé par son divorce ? Elle répond

Fabienne Carat a vécu une année 2020 mouvementée. En plus de connaître un divorce, la comédienne a décidé de dire au revoir à son personnage de Samia en quittant la série Plus belle la vie. Et à en croire son interview accordée à Télé 7 Jours, ces deux événements majeurs seraient liés. Ou tout du moins, de façon indirecte.

Une décision mêlée à plein de petites évolutions

Interrogée sur une possible corrélation entre eux, Fabienne Carat a confessé que son départ de la série de France 3 n'était pas quelque chose qu'elle avait anticipé, "Ces gros changements devaient être écrits, je n'avais pas forcément prévu d'arrêter Plus belle la vie que j'ai toujours adoré faire". Elle l'a même rappelé, ce n'est pas son nouveau rôle sur TF1 ou ses autres projets à côté qui l'ont obligée à faire un tel choix, "La production du feuilleton et celle de Section de recherches marchaient d'ailleurs main dans la main afin que je puisse concilier les deux".

Aussi, Fabienne Carat l'a admis, son divorce a finalement résonné bien plus intensément en elle qu'elle ne l'aurait imaginé, au point de réveiller des envies de renouveau, "Puis est venu ce besoin de vivre autrement, de repartir de zéro". Il faut dire aussi que le rythme de Plus belle la vie n'était pas le plus simple pour avancer et se reconstruire, "Quinze ans passés dans les trains entre Paris et Marseille, à ne dormir que quatre heures par nuit."

Néanmoins, attention, il serait réducteur de dire que seul son divorce a motivé la comédienne à quitter le Mistral. Elle a tenu à le préciser, de nombreuses choses se sont mêlées à ce choix afin de l'aider à avancer dans sa carrière, "Le cap des 40 ans, mon autobiographie où je me débarrassais du poids de certaines choses, cela aussi a pu jouer, inconsciemment. Tout s'est fait en même temps, c'était mon chemin de vie".