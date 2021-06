Euro 2020 : Olivier Giroud humilié par un supporter des Bleus, la vidéo qui fait polémique

On ne sait pas encore si la France remportera l'Euro 2020 cet été, mais on a déjà trouvé le pire "supporter" des Bleus. Depuis quelques jours, une vidéo snapchat d'un certain @bebel_nueve circule en effet sur les réseaux sociaux et se retrouve au centre d'une polémique. En cause ? Le "fan" de l'Equipe de France a tout simplement eu un comportement irrespectueux envers Olivier Giroud.

Olivier Giroud pris à partie par un supporteur des Bleus

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, à l'occasion du match entre la France et l'Allemagne comptant pour l'Euro 2020 organisé le 15 juin 2021, cet internaute a eu la chance de se trouver parmi les rares personnes présentes dans le stade de Munich. Or, au lieu de féliciter l'équipe pour sa victoire (1-0) ce soir-là, il a profité de la fin de la rencontre pour se moquer du 2ème meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Ainsi, après avoir tenté de prendre la pose à distance avec son "frérot" Karim Benzema (dont il semble fan, en atteste son pseudo), il a fait tout un cirque en voyant Olivier Giroud se rapprocher. Alors que le joueur rentrait aux vestiaires, le "supporter" l'a tout simplement interpellé pour lui balancer à la figure, "Ne jette pas ici ton maillot, on veut pas le maillot. (...) Hey Giroud ! On n'en veut pas, on n'en veut pas !"