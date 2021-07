Euro 2020 : la joie (et la déprime) du Prince George durant la finale font marrer tout le monde

Sa déception devient un meme

Malheureusement, la suite du match s'est finalement montrée plus cruelle avec lui et tous les supporters. Ainsi, après l'égalisation italienne des pieds de Bonucci à la 67ème minute, les joueurs anglais sont totalement passés à côté de leur séance de tirs au but avec 3 penalties loupés.

Et forcément, cette humiliation à domicile a été très mal vécue par l'arrière-petit-fils de la Reine d'Angleterre. En quelques minutes, le prince George a ainsi vu sa joie de vivre s'envoler (on peut entendre la musique "Hello darkness my old friend" rien qu'en regardant les images) et sa déception/colère s'est rapidement transformée en meme sur les réseaux sociaux.

Il est encore jeune, mais on se demande si son cousin Archie - expatrié aux USA, aurait été aussi malheureux...