Eternity : le nouveau girls band de K-Pop 100% virtuel, avec 11 chanteuses non réelles

Attention, un nouveau groupe de K-Pop est prêt à concurrencer BTS, Blackpink, GOT7, BTOB, TWICE ou Big Bang. Son nom ? Eternity. Il s'agit d'un girls band 100% virtuel, comme K/DA. Il se compose de 11 chanteuses non réelles : Minji, Seoa, Sujin, Dain, Yeoreum, Yejin, Jaein, Jiwoo, Hyejin, Sarang et Chorong. Et leur premier single sort bientôt !

Aucune fille d'Eternity n'est réelle donc, ni même basée sur une personne existante. Minji, Seoa, Sujin, Dain, Yeoreum, Yejin, Jaein, Jiwoo, Hyejin, Sarang et Chorong ont ainsi des visages uniques. Tous les visages des chanteuses ont été choisis dans le cadre du "AI.DOL CHALLENGE", lancé sur les réseaux au début de l'année 2021. Un challenge qui a proposé aux internautes de voter pour les visages fait en IA (intelligence artificielle). Leur premier single I'm Real sort bientôt A peine lancé, le groupe Eternity a déjà un premier single qui sortira ce lundi 22 mars 2021. Le nom de ce premier titre ? I'm Real, soit "je suis réelle" en français, ce qui est assez marrant quand on sait que les membres du girls band ne sont pas des vraies personnes mais des personnages virtuels.

