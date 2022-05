Et si on se rencontrait ? : 2 participants taclent un montage "néfaste", "elle est passée pour une idiote"

Si le concept de Mariés au premier regard est plus ou moins validé par les téléspectateurs, l'émission Et si on se rencontrait ? - diffusée chaque lundi soir en seconde partie de soirée, fait à l'inverse nettement moins l'unanimité. Son objectif ? Elle met en scène les premières rencontres de personnes qui se connaissent uniquement de façon virtuelle.

Or, entre les soupçons de comédiens au casting, la présence de candidats uniquement là pour le buzz ou encore des attaques sexistes régulières à l'écran, le public est loin de rester indifférent face au programme et peine à le soutenir. Pire, certains participants eux-mêmes n'en sont visiblement pas fans.

Nathan dénonce un montage hors contexte

A l'occasion d'une interview accordée à TVMag, Nathan - cet étudiant de 18 ans qui s'était fait remarquer par son manque de tact face à l'Australienne Imogen avec qui il est en contact depuis déjà 3 ans, a en effet regretté les méthodes de la production.

Selon lui, rien de ce qui a été dévoilé à l'écran ne reflèterait la réalité du moment. Il l'a assuré, "tout s'était très bien passé, nous avons passé un très bon moment ensemble, je lui ai offert un cadeau, un petit bracelet vert très mignon, nous avons beaucoup rigolé", là où le montage aurait finalement tout fait pour réécrire cette rencontre, "les blagues que j'ai pu faire ont été sorties de leur contexte."

Nathan l'a effectivement assuré, contrairement à ce que l'on pouvait croire devant notre télévision, Imogen n'était en rien déstabilisée par ses blagues lourdes façon, "tu ne serais pas mon devoir de math pour que je te termine ce soir sur mon bureau ?". Au contraire, il s'agirait d'un humour habituel entre les deux et leur face-à-face était bien plus chill que ce qui a été diffusé : "Ils n'ont gardé que ces phrases en français et les réactions déstabilisées d'Imogen en anglais, comme si je me jouais d'elle dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Elle est passée pour une idiote alors qu'en réalité, je lui traduisais systématiquement mes propos et nous en rigolions ensemble parce que nous étions complices de cet humour".

Imogen confirme les critiques de Nathan

Une simple défense pour sauver son image ? A priori, pas du tout. Les journalistes de TVMag l'ont assuré, ils ont eux-mêmes pris contact avec Imogen et la jeune femme leur a "confirmé qu'elle n'a jamais ressenti de gêne durant cette séquence qu'elle a qualifiée de montée par la production".

Aussi, Nathan ne l'a pas caché, il est aujourd'hui en colère contre M6 et Et si on se rencontrait ? qui se seraient donc amusés à entacher son image. "Le montage est horrible et, derrière, les gens sur les réseaux sociaux tiennent des propos abjects à notre égard, a-t-il déploré, très touché par la situation. Le résultat aujourd'hui, c'est que la diffusion a été néfaste pour moi".

Après Et si on se rencontrait ?, place à Et si on s'excusait ? de la part de la production ? On y croit moyennement...