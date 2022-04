Et si on se rencontrait, une émission fake ? 2 candidats déjà en couple avant l'émission ? Les preuves tombent

Et si on se rencontrait fake ? Deux candidats se connaîtraient déjà d'avant l'émission

Après Mariés au premier regard 2022, vous pouvez voir Et si on se rencontrait, un programme qui a été accusé d'être fake à plusieurs reprises. Après Giulia et Pierre, qui se connaîtraient d'avant l'émission, les internautes ont découvert que Sandra et Ismaël sont comédiens. Et dans l'épisode diffusé ce lundi 18 avril 2022, à 23h30 sur M6, il y aurait encore une arnaque.

Sur Twitter, la chaîne avait posté un extrait vidéo de l'épisode inédit montrant Ève et Aïckel. "Je lui ai caché que j'étais née dans le corps d'un garçon" était-il précisé en légende du tweet, "Ève va faire cette révélation à Aïckel, l'homme avec qui elle entretient une relation virtuelle. Comment va-t-il réagir ?". Il s'agirait donc d'une femme née dans un corps d'homme et qui va révéler sa transidentité à l'homme avec qui elle échange en ligne.