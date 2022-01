Esther 2 : Isabelle Fuhrman "perturbée" de rejouer la psychopathe, elle promet un résultat "flippant"

Esther de retour dans un prequel

En 2009, le film Esther signé Jaume Collet-Serra traumatisait une partie du public avec son histoire totalement folle. Souvenez-vous, on y suivait le parcours d'une jeune fille de 9 ans prénommée Esther suite à son adoption par un couple endeuillé par une fausse couche. Or, alors que de mystérieux incidents ne cessaient de voir le jour depuis son arrivée dans la vie de ces jeunes parents, il était finalement révélé que cet enfant était en réalité une femme de 33 ans prénommée Leena atteinte d'une maladie génétique rare, qui se faisait passer pour une gamine afin de faire le mal.

13 ans plus tard, la terrible psychopathe va faire son retour sur nos écrans dans Esther - First Kill. En effet, les scénaristes David Leslie Johnson-McGoldrick et Alex Mace - à l'origine du premier film, ont écrit une nouvelle histoire en guise de prequel. Au programme ici ? On découvrira Leena au moment où elle décidera d'endosser pour la toute première fois l'identité d'Esther afin de se faire passer pour la fille disparue d'un couple. Et comme le titre du film l'indique, on la verra également commettre son tout premier meurtre.

Isabelle Fuhrman promet un résultat flippant

Un concept prometteur sur le papier, d'autant plus que l'actrice Isabelle Fuhrman a accepté de reprendre son rôle d'Esther pour ce projet. Et elle l'a confessé auprès du Hollywood Reporter, jouer une personne censée ressembler à une enfant de 9 ans alors qu'elle est désormais âgée de 24 ans était particulièrement excitant et le résultat devrait faire halluciner le public.

"On n'a pas utilisé d'effets spéciaux, on n'a pas utilisé de maquillages totalement fous. Et c'est ce qui fait que le film fonctionne aussi bien, car vous ne pouvez pas vraiment comprendre comment j'arrive à ressembler à une enfant de 9 ans, a-t-elle révélé. Et c'est ce qui est vraiment flippant".

Des confessions prometteuses, surtout que la comédienne a par la suite révélé qu'elle était la première choquée par ce film, "J'étais présente sur le plateau tous les jours. Je sais comment on a réalisé tout ça, je connais tous les trucs utilisés, mais je suis encore totalement perturbée par tout ça. D'une certaine façon, j'ai de nouveau 9 ans et ça n'a aucun sens !" De quoi logiquement nous hyper et nous faire croiser les doigts pour que le film, qui était initialement attendu en janvier 2022 au cinéma, sorte rapidement sur nos écrans !

Pour l'anecdote, Isabelle Fuhrman a également confié que son rôle avait été plus compliqué à jouer sur ce deuxième film. En cause ? "Je me demandais comment revisiter ce personnage en étant convaincante en tant qu'enfant. Car c'était la partie facile la première fois, celle qui l'était moins c'était de jouer une adulte. Ici, c'était surtout l'inverse".