Esprits Criminels saison 15 : JJ et Reid en couple après l'épisode 1 ? La réponse !

Les enquêtes sont bientôt terminées pour les membres du BAU. La saison 15 de Esprits Criminels, composée de 10 épisodes, sera la dernière et se fera malheureusement sans Shemar Moore (Derek Morgan) qui n'a pas pu se rendre disponible pour reprendre son rôle. Le drama devrait quand même être au rendez-vous ! Souvenez-vous, à la fin de la saison 14, alors qu'elle était en danger de mort, JJ déclarait son amour à Reid.

Quelle suite pour JJ et Reid ?

Suite à la diffusion de cet épisode, plusieurs théories avaient émergé sur le web. Certains pensaient que JJ (AJ Cook) avait fait une fausse déclaration pour sauver sa peau et celle de Reid (Matthew Gray Gubler)... mais ce n'est pas le cas ! Le premier épisode de la saison 15 d'Esprits Criminels l'a bien montré : alors qu'elle était en convalescence, JJ expliquait à son collègue et ami qu'elle était bien amoureuse de lui. "Tu étais mon premier amour et je t'aimerai toujours" déclarait-elle. Mais si vous êtes contre ce couple, rassurez-vous : JJ est aussi amoureuse de son mari, Will, et elle et Reid décidaient de rester de simples amis.

Peuvent-ils se mettre en couple par la suite ?

Interrogée par TV, la showrunner d'Esprits Criminels, Erica Messer est revenue sur cette intrigue. Et il semblerait que les choses ne changent pas entre JJ et Reid. "Il n'y aura jamais de discussion à ce sujet comme ils en ont discuté dans l'épisode 1 mais il y aura des sortes de regards et des moments jusqu'à la fin" a-t-elle confié. La preuve : Reid va prochainement rencontrer une nouvelle jeune femme jouée par Rachel Leigh Cook. "C'est notre version de donner une chance à Reid pour une histoire d'amour (...) Je pense que créativement, on voulait suivre ce chemin avec lui mais réalistiquement, introduire une nouvelle prétendant est difficile". a ajouté la showrunner. Ce nouveau personnage fera son apparition dans l'épisode prévu pour le 22 janvier prochain.