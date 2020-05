Eric (Les 12 coups de midi) moins fort qu'avant ? Le confinement a gâché ses révisions

C'est le 11 mai prochain que les tournages de l'émission Les 12 Coups de Midi reprendront sur TF1. Un événement attendu par de nombreux téléspectateurs, mais également par Eric, l'actuel champion du jeu quotidien animé par Jean-Luc Reichman. Et visiblement, le candidat n'est pas stressé à l'idée de retrouver les plateaux malgré une épidémie de Covid-19 toujours active : "J'irai le coeur léger. J'ai hâte de m'y remettre d'autant que je sais que la production prend toutes les précautions pour notre sécurité".

Eric plus en forme que jamais

Il faut dire aussi que ces semaines de pause imposées par le confinement lui ont fait du bien. Là où de nombreux français trouvaient le temps long et tournaient en rond, il l'a confié à Télé-Star, il en a surtout profité pour se reposer et recharger ses batteries afin de continuer à exploser tous les records, "Depuis septembre dernier, j'ai enchaîné les semaines de tournage, on enregistrait cinq émissions par jour. Il y avait les allers-retours sur Paris, plus une certaine pression médiatique... Mentalement c'est épuisant. Là, j'ai pu en profiter". Ses futurs adversaires sont prévenus...

Des révisions limitées

Seul motif de crainte pour Eric, son niveau pourrait ne plus être aussi élevé et soutenu que par le passé. Malgré des révisions en compagnie de sa fille, "elle me coache, me donne des conseils", ce confinement l'a surtout vu privilégier son temps au télétravail (il est dessinateur-projecteur en bâtiment) plutôt qu'aux tournages. Et forcément, cela a joué sur son agenda, "Je ne bénéficie plus de mes deux heures quotidienne pour approfondir ma culture générale. J'essaie de me rattraper le week-end". Reste à savoir si cela suffira aux candidats pour le dépasser.